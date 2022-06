El hijo menor de Ben Affleck hizo chocar un Lamborghini contra otro vehículo y todo quedó grabado en video

El hijo menor del actor Ben Affleck, Samuel, se convirtió en tendencia luego que hiciera chocar un Lamborghini. Esto ocurrió durante una salida familiar en la que también estuvo Jennifer Lopez, pareja del actor. El momento quedó registrado en video.

Según refiere el portal estadounidense TMZ, las celebridades se encontraban en 777 Exotics, un concesionario de alquiler de autos de lujo en Los Ángeles, junto al menor.

Allí, con emoción, el pequeño Samuel abordaría al vehículo junto a Jennifer Lopez, pero, en un intento por sentarse de copiloto, accionó la palanca y puso a rodar el lujoso auto.

El video da a entender que todo se trató de un accidente. Las imágenes muestran al Lamborghini amarillo en retroceso donde se logra impactar con la rueda delantera de un BMW color blanco. De inmediato, el encargado de la exhibición, Samuel y Ben echaron un vistazo al contacto, y no se mostraron muy preocupados.

Jlo permaneció sentada en el asiento trasero del “Lambo” mientras el pequeño se apartó de la toma.

“Una fuente de 777 Exotics habría asegurado a TMZ que no hubo contacto alguno entre los dos autos, y que los estos solo encontraban muy cerca entre ellos. Sin embargo, el reciente clip deja una clara evidencia de lo que sucedió, y de que sí hubo accidente, aunque también probaría que el choque no fue muy grave y el impacto no tuvo tanta fuerza”, dicen los videos.