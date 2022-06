Dakota Johnson contó la frustración que vivió al quedar expuesta en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard

Por más de un mes el juicio entre Johnny Depp y Amber Depp fue el tema de conversación mundial y encontronazos entre los bandos de apoyo de la ex pareja. Durante el mismo distintos famosos quedaron expuestos como es el caso de Dakota Johnson, quien esperó que pasara el torbellino para contar su versión.

Durante la batalla legal se dieron a conocer detalles escabrosos de lo que el matrimonio entre Depp y Heard como abuso de drogas, infidelidades, maltrato físico y órdenes de restricción.

Es por eso que a más de un mes del proceso legal más polémico de los últimos años sigue dando de qué hablar y la actriz de 50 sombras de Grey reveló la tortura que vivió al quedar expuesta.

Dakota Johnson y su miedo a ser llamada a testificar

“El momento EXACTO en que Dakota Johnson SABÍA que Amber Heard era VIOLENTA con Johnny Depp”, fue titulado en Youtube una de las versiones sel audiovisual en el que Johnson parece darse cuenta de que Depp se ha lesionado un dedo durante una rueda de prensa –que, según declaró en el juicio, pasó porque le lanzaron una botella de vodka– y le pregunta qué le había pasado. Luego, Depp hace una broma de la que Johnson se ríe al principio. Más tarde, el actor de ‘Piratas del Caribe’ parece algo dudoso.

A pesar de que Dakota no fue llamada a testificar como otras celebridades como Kate Moss, explicó la naturaleza de su conflicto y lo que piensa de todo el dichoso juicio que rompió récord de audiencia en su transmisión, durante entrevista con Vanity Fair.

“Yo pensaba” ‘¡Por amor de Dios! ¿Por qué? ¿Por qué estoy involucrada en esto?’ No recuerdo eso en lo absoluto pero, por favor, déjenme fuera de esto. No dejen que esto avance más. ¿Puedes imaginar, Dios mío, si me hubieran llamado a testificar?”, dijo.

De igual manera, criticó que el juicio fuera observado como especie de show a pesar de los graves problemas que eran expuestos.

“No puedo creer que el público este viendo [el juicio] como si fuera un show. Es como un drama legal y mi corazón se rompe. Es muy, muy loco. Los humanos son jodidamente extraños. El internet es un lugar muy, muy salvaje”, agregó.

La famosa mencionó que no recuerda aquel momento y rechazó las teorías que se crearon en las redes sociales.

Uno de los momentos más comentados del juicio entre la expareja fue el testimonio de Depp donde aseguró que la estrella de Mera en Aquaman cortó la punta de su dedo en un acto de agresión.