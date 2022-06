Adamari Lopez y Danna Paola son criticadas a diario por su delgadez y es momento de parar las opiniones de los cuerpos ajenos

Danna Paola y Adamari Lopez han sido criticadas a lo largo de su carrera por su apariencia física, ya sea por lucir unos kilos de más o por su “extrema delgadez”. Al parecer opinar de los cuerpos ajenos se ha convertido en el mejor pasatiempo en las redes sociales, sin importar, los efectos negativos que le pueden generar a la persona atacada.

Hace unos años atrás ambas artistas eran lanzadas al paredón de los prejuicios llevándolas incluso a sufrir depresión y ansiedad por los comentarios despectivos que leían en sus perfiles donde las tildaban de “gordas”, “obesas” y hasta más de uno se atrevió a darles algunos “consejos”.

A pesar de que han pasado algunos años y ellas lucen totalmente estilizadas siguen siendo víctimas de quienes deciden opinar sobre los cuerpos ajenos, sin importarles que detrás de las pantallas hay un ser humano.

Adamari Lopez y Danna Paola sufren de cyberbullying

En 2017 Danna Paola sufrió una avalancha de críticas por lucir unas cuantas libras más. Y aunque en más de una oportunidad ha confesado lo mal que la ha pasado al leer los comentarios de ataque, los internautas siguen opinando de su cuerpo.

“Solo puedo decir que cada quien debe amarse como es. Las críticas o lo que diga la gente la verdad es que me vine sobrando… Soy feliz como soy y en realidad qué te puedo decir, podría decir mil cosas, pero no me quiero extender sobre algo que no me importa. Solamente deberían saber que somos seres humanos y cualquier tipo de comentario afecta”, reaccionó tras saber que criticaban su subida de peso.

Sin embargo, la también cantante cambió por completo su alimentación con una dieta pescetariana la cual la ha llevado a lucir una figura esbelta y estilizada.

Ok todos hablando de lo hermosa que es Danna Paola..... pero por dios que esta pasando con ella está cada día más delgada. pic.twitter.com/tcwf8hdJ2Q — Sol (@Sol89844597) June 27, 2022

Sin embargo, el foco de criticas lo han colocado ahora por estar “demasiado delgada”.

“Ok todos hablando de lo hermosa que es Danna Paola..... pero por dios que está pasando con ella está cada día más delgada”, “Ya no parece Danna Paola”, “En qué momento se puso tan delgada?”, “Es imaginación mía o Danna Paola está más delgada de lo normal”, “Alguien que le diga que no baje más de peso”, se lee en las redes sociales.

La misma situación se ha repetido con Adamari Lopez, quien dio un cambió rotundo al rebajar más de 15 kilos gracias a su alimentación balanceada y su estricta rutina de ejercicios.

#UnNuevoDia Adamari Lopez esta mas gorda que Juan Gabriel jajajaja pic.twitter.com/foqyytfxKw — lalomartinez85 (@lalocuas111) September 2, 2016

Aunque la conductora ha asegurado en más de una oportunidad que decidió darle un giro a su vida por su bienestar físico y para ser un ejemplo para su hija, muchos aseguran que ha abusado al rebajar tanto.

A pesar de que su nueva apariencia la ha colocado como una de las solteras más cotizadas de la TV, pues luce como de 30 años, muchos han mostrado su preocupación, e incluso temen de que su bajo peso se trate de una enfermedad.

“Ya no rebajes más, se te acentúan las arrugas”, “Creo que se obsesionó con el peso”, “Si sigue rebajando se verá más vieja”, “Ada ya no rebajes más, " Eres hermosa pero te ves muy flaca”, comentan.