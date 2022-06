Un niño inexpresivo en su cumpleaños se hizo viral en redes

Un total de 13 millones de seguidores tiene un video de apenas 13 segundos en el que un niño se muestra absolutamente inexpresivo ante su propio pastel de cumpleaños.

La escena tiene lugar en un restaurante. Los meseros le llevan un curioso pastel cubierto con un cono y sobre una base de hielo seco. Los meseros del local procedieron a encender la vela y en todo momento el niño, de 15 años, no mostró ningún gesto de agrado ante lo que estaba sucediendo, reseñó MedioTiempo.

Mientras la vela brillaba se escuchaban aplausos, pero el homenajeado parecía indiferente, tanto así, que su propia madre comentó: “me encanta la cara de mi hijo irradiando felicidad”.

@wen_1005 Me encanta la cara de mi hijo irradiando felicidad 😅 ♬ sonido original - Wen Ramírez

¿Qué le pasaba al chico?

Mucho se ha especulado sobre qué pudo mantener al niño en estado “neutro” ante su propio pastel. La madre cree que se trata de la adolescencia, ese período que a todos nos tocó vivir y que está lleno de cambios de ánimo.

Es también un asunto de rutinas familiares. Es posible que al muchacho no le guste que lo estén grabando sin su consentimiento y prefiere no ser empático para que la madre se vea obligada a detener la grabación.

Todavía la madre del chico no ha dicho lo que ocurre en realidad. ¿Se lleva mal con su papá y no quiere que le envíen videos?, ¿Detesta aparecer en redes sociales?, lo cierto es que sus expresiones se hicieron virales y no tardan en aparecer los memes con su bonito rostro.

“Habla con él, que te tenga confianza para decirte lo que siente. Parece que realmente está mal”, dejaron en la caja de comentarios de la cuenta @wen1005 de TikTok. “Introvertido con ansiedad social, lo sé porque soy igual”. “Deberías hablar con él, darle la confianza de que te pueda contar qué es lo que pasa”.

“A veces los ojos dicen lo que la boca silencia”, agregaron otros usuarios. “Se ven más felices los invitados que el festejado”. “Ya guardé este video motivacional para cuando necesite llenarme de ánimo y ganas de vivir”. “Si a él no le gusta que lo graben y sus padres lo hacen para demostrar su vida feliz en redes pues es totalmente entendible su carita”, opinaron.

“¿Le preguntaron qué era lo que quería en su cumpleaños?, ¿lo tomaron en cuenta? Tal vez no se sentía a gusto” o “¡Qué emoción!, hasta se antoja cumplir años”, fueron algunos de los comentarios que se leen.

Una etapa para observar

Los adolescentes pueden experimentar diversas emociones y no hay una regla específica. Los jovencitos pueden ser extrovertidos, curiosos, apáticos, ansiosos, con tendencia a enojarse, o sencillamente con una actitud colaborativa y gregaria.

La psicóloga Eli Soler recomienda en su portal elisoler.com que se debe respetar su espacio, escuchar sus opiniones, aclarar sus dudas, no forzar las muestras de cariño y estar siempre disponibles para ellos. “Aunque respetes su espacio, sigue mostrando y verbalizando que estas allí para cuando te necesite, que no te apartas, que sigue contando contigo. Dejar espacio no es lo mismo que desaparecer como referente, los adolescentes os siguen necesitando, y mandar este mensaje es muy importante para un adolescente, lo necesitan para reforzar su seguridad emocional”, precisó.

Contenido relacionado

¿Puedes lograrlo? Localiza a la araña en la siguiente imagen

Puedes encontrar al nido de pájaros que hallamos en esta foto