Spiderhead: la experimentación humana de mano de un villano enormemente carismático

“Spiderhead” muestra, al estilo de producciones de Netflix como ‘El juego del Calamar’, cómo los humanos pueden llegar a experimentar unos con otros… pero acá hay un hombre inteligente y carismático (un sorprendente Chris Hemsworth como villano) que experimenta con drogas, emociones y reos y todo el mundo parece estar de acuerdo con eso, hasta que claro, todo sale mal.

La película está basada en un relato de George Saunders, para The New Yorker, publicado en 2010, que en tono de humor negro habla de cómo incluso nosotros podríamos emular nuestra vida y ciertos aspectos de la vida a fuerzas que no deseamos incluso ni controlar. PUBLIMETRO habló con el director de la película, Joe Kosinski, y su productor, Eric Newman, sobre los intríngulis de un relato tan único como atractivo.

¿Cómo fue mezclar dos géneros como el triller psicológico y el humor negro?

Eric Newman (EN): George Saunders personifica esto en sí mismo. Y el desafío es tomar algo tan grandioso como su trabajo y hacer una película que resume su esencia. Y colectivamente, toda la gente envuelta en esta película se acercó a ello.

Joe Kosinski (JK): Vimos el guión y se hizo un gran trabajo de adaptación. Y también, lo más importante que hace un director es el casting, que es un 90% del tarbajo para mí. Y tener actores que entiendan la dirección en la que vas fue una gran bendición para mí.

¿Cuál fue la cualidad única que le encontraron a Chris Hemsworth para actuar en este papel?

EN: Para mí, tiene el carisma que se requiere para interpretar a este villano. Y cuando lo conoces, te impresiona su inteligencia, y la sutileza con la que maneja al personaje, porque cuando una persona sólo es una villana, no es tan interesante, pero cuando sí te identificas con su visión del mundo, eso es otra cosa. Y tener un personaje así, que tenga una visión y que otras personas lo sigan requiere de un actor carismático y ciertamente muy divertido.

JK: Tener a un actor que jamás ha hecho un papel así es clave, porque esto hace que el actor pueda explorar más. Y Chris en este personaje pudo tener, así, una experiencia más divertida.

El soundtrack está increíble, ¿cómo se adaptó precisamente a esta historia?

EN: Poner música de bienestar y relajación fue parte de la idea retorcida de la película de que absolutamente nada podría salir mal. Y la idea también era presentar un ambiente de serenidad y seguridad. Y precisamente va en contra de la realidad que también representa, al final, la película. Así que también captura la idea de lo que George escribió en la obra original.

¿Qué fue lo más desafiante de adaptar la novela en una película atractiva y universal?

EN: Lo más duro de adaptar fue la voz de George, que es lo que lo hace tan especial. Es un tono muy específico y que además se pierde fácil. Y tratamos de conservarla en todos los procesos de creación de esta película.

¿Esto también se trasladó en términos de producción?

EN: Todas las películas son desafiantes, porque nunca hay suficiente tiempo y dinero, no importa el presupuesto que tengas a la mano, pero agradezco de tener a Joe como capitán, porque con su increíble ojo y talento logramos una película bien contada y estructurada.

¿Cuál es el mensaje principal de Spiderhead?

JK: Cuando George Saunders escribía esta historia, creo que lo que principalmente trataba de retratar era esta idea de redención y de perdón. Y creo que es muy importante, especialmente en los tiempos en los que vivimos ahora. Y es un mensaje muy poderoso, además de que George es una persona muy amable y optimista. Esto, a pesar de que en la vida y en la historia existan momentos oscuros. Todo también lo podemos ver en la voz en off al final, escrita precisamente para dar este mensaje en la película.

Y ¿por qué el género del experimento humano, a pesar de que es tan horrorífico en el fondo, sigue mostrando una enorme fascinación? Lo vimos por ejemplo con ‘El juego del calamar’, también de Netflix.

EN: Porque se trata del hecho de rendirse ante una fuerza poderosa y sin control, además que hay un miedo identificable que viene con el confinamiento. Y el gran trabajo de Joe, Chris, y todos los envueltos en la película fue mostrar todo esto en un ambiente que parece agradable… hasta que claro, deja de serlo.

¿Cómo cree que la gente va reaccionar al ver a Chris Hemsworth como un villano?

EN: Creo que se impresionará por tener un gran rango actoral. Lo divertido y brillante que es, y también ver la vulnerabilidad de este personaje. Y Chris es capaz de hacer todo eso. Y me emociona que la gente lo vea.

¿Y qué piensan al respecto de la interacción de la tecnología con el ser humano, basados en esta película?

EN: Antes estaba horrorizado, ahora lo estoy aún más. Por la manipulación, por las cosas que inventamos y nos dieron para distraernos y escapar de la realidad, desde los teléfonos hasta los opioides. Y con la tecnología no veo ninguna diferencia. Y con esta película veo que la gente usa más la tecnología así, hallo la similitud con esta metáfora. Supuestamente nos une, y cambia el mundo, pero nos aísla y controla.

JK: Esta idea de tecnología fue creada para mejorar nuestras vidas, y como la película, muestra la importancia de la conexión, pero la tecnología no es la forma de hacerlo. Y tratamos de mostrarlo de forma única.