¿Por qué nunca se besaron Doña Florinda y el profesor Jirafales? Aquí la respuesta

Millones de televidentes disfrutaron durante 40 años de los enredos y ocurrencias de “El Chavo”, creado por Roberto Gómez Bolaños y estrenada en la década de los 70. Varias generaciones conocían al pie de la letra algunas rutinas de sus personajes.

No había desperdicio. La vecindad estaba integrada por personajes muy característicos y bien interpretados, cada uno con vida propia, tanto es así, que varios del elenco pudieron vivir de sus personajes fuera de los foros de Televisa, no sin antes ganarse líos legales con el autor, ya que Chespirito no estuvo de acuerdo por tratarse de una creación suya.

Personajes únicos

Lo cierto es que todos recordamos a Don Barriga recibido siempre por un pelotazo cada vez que entraba a la vecindad, o las cachetadas de doña Florinda a Don Ramón, ni hablar de Quico, que se iba a llorar al mismo muro.

Dos de los personajes más entrañables de "El Chavo del 8" (Captura)

Pero también sabemos que las visitas del profesor Jirafales a doña Florinda eran toda una rutina. Un ramo de rosas rojas y la invitación a pasar a tomar una tacita de café eran el marco a una lluvia de suspiros y miradas cursis entre la viuda engreída (mamá de Quico) y el maestro de los chicos de la vecindad.

Sin embargo, no pocos pasaron por alto que estos dos enamorados nunca se dieron un beso, ni tampoco se casaron. La explicación la llegó a dar el propio actor que interpretaba al maestro, durante una entrevista.

Se acabaría la magia

Resulta que entre ambos personajes había amor pero ninguno daba el primer paso. Esa timidez mutua los hacía un poco ingenuos, y eso era muy atractivo para la teleaudiencia. Entonces no se necesitaba cerrar el ciclo, por el contrario, Chespirito decidió que ese amor platónico fuera continuo.

“Así como nunca llegamos a casarnos, y si en caso pasaba, hubiera terminado allí. Y si alguna vez nos hubiéramos besado, ya no hubiera existido esa continuidad de amor, de cursilería. Se hubiese roto todo eso”. El amor platónico que existía entre Doña Florinda y el profesor Jirafales en “El Chavo de 8″, creado por Roberto Gómez Bolaños, fue lo que cautivó a la audiencia durante tantos años, citó Terra.

El actor falleció en el año 2016 a los 82 años, en tanto que la actriz Florinda Mesa, viuda de Gómez Bolaños, vive rodeada de recuerdos a sus 73 años.

