Conoce a Lee Hyun, el actor que interpreta a Río en ‘La Casa de Papel’ Corea

Desde que se estrenó ‘La Casa de Papel’ Corea en Netflix, todos los fieles fans de esta historia, que se conoció originalmente en 2017, en España y el mundo entero, no han parado de estar atentos a todo lo que en ella se ha ido presentando, pues no hay quien no haya analizado sobre las diferencias y similitudes que hay con su antecesora.

Por eso, no es de extrañar que otras de las vertientes que está causando furor sean parte de los nuevos rostros o actores que están interpretando a estos icónicos personajes que hasta la fecha están siendo admirados y recordados por todos. Y aunque fue muy evidente quiénes eran los más queridos por el público, en este remake no fue la excepción, pues en las redes sociales se ha podido apreciar cómo el chico que lleva adelante el rol de Río está causando furor y comentarios en las redes sociales.

Tanto que hay quienes han ido indagando sobre su procedencia, trayectoria y todo lo que tiene que ver con este jovencito que hasta suspiros ha causado tras su participación en esta serie que ahora regresa para mostrar otra visión más agresiva y perturbadora. De ahí que muchos han quedado sorprendidos, pues este actor posee una trayectoria impecable e imparable, pues si algo ha sabido cosechar son éxitos.

¿Quién es Lee Hyun Woo, el actor que interpreta a Río en ‘La Casa de Papel’ Corea?

Y es que desde muy pequeño Lee Hyun Woo formó parte del ámbito artístico, tanto que no es de extrañar que sus primeros pasos los haya dado en la televisión en producciones como Master of study. Pero, eso no ha sido todo, pues más allá de la actuación también ha sido llamado para formar parte de videos musicales como el sencillo You and I de agrupaciones famosas como AKMU.

Más sobre esta exitosa estrella de la actuación

Por si fuera poco Lee Hyun Woo, reiteró que tras su llegada a ‘La Casa de Papel’ Corea es que su carrera tomó un impulso impresionante, pues no hay quien no lo haya felicitado por este gran logro, ya que aquí deja claro que su calidad interpretativa es innata y que disfruta el sacar adelante papeles de carácter y que están dispuestos a todo.

Sin embargo, no desmerita el que sus anteriores trabajos también le han dado la oportunidad de demostrar su versatilidad y junto al lado de importantes figuras juveniles de Corea del Sur como Joy de Red Velvet, Sulli, Minho de SHINee hasta Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji. Junto a ellas ha protagonizado los más románticos doramas e historias repletas de amor y despecho.