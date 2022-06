Christian Nodal llora en pleno concierto y los momentos más difíciles de su carrera

Desde que Christian Nodal terminó su compromiso con Belinda, el cantante se ha visto envuelto en diversas polémicas, demostrando que más allá de su éxito, emocionalmente no se encuentra en su mejor momento.

Durante un concierto que dio en Colombia, el intérprete de “Adiós amor” no pudo más y se soltó a llorar.

A continuación, te mostramos cuáles han sido los difíciles momentos del artista.

Christian Nodal llora en pleno concierto

Fue durante un show que tuvo en Colombia que el cantante de regional mexicano decidió abrirse con sus fans y compartió cómo se siente al recibir tantas críticas por parte de los medios y del público.

“No es justo que sólo por sacar dinero, hablen mierd* de mí, yo no soy un ser humano mierd*a. O sea, soy un ser humano como cualquiera, como todos ustedes, con mis errores y mis defectos”, expresó.

El intérprete hizo énfasis en que él no busca inspirar a nadie. “Yo solamente interpreto mis letras y mi música, se lo repito, yo no soy un buen ejemplo de ser humano. Tengo 23 años, la diferencia es que de lo mío todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman ni foto ni video cuando están actuando como ser humano todo el tiempo”, agregó.

Sus cambios de look

Desde hace algunas semanas, el artista ha decido experimentar con los colores de su cabello, pasando por tonos como verde, amarillo y morado.

A pesar de que él intenta mostrarse feliz, ha recibido muchas críticas por parte del público.

Sus tatuajes en el rostro

Nodal también ha sido criticado por haber decidido transformar su rostro y llenarlo de diversos tatuajes, a pesar de que él ha asegurado que le gusta cómo luce, varios de sus fans han señalado que no se ve bien.

Su ruptura con Belinda

A sus 23 años, el cantante no ha podido manejar bien la ruptura con la actriz, pues desde que terminaron ha dado mucho de qué hablar; además de que ha expuesto parte de lo que vivieron juntos.