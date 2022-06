Afirman que el gran problema de Shakira son sus padres, no Piqué

Roberto García, quien sostuvo una relación sentimental durante 8 años con la hermana de Shakira, Lucila, realizó una impactante declaración al contar como es el trato de los padres de Shakira para con ella. Todo esto, en medio del polémico divorcio que afronta la cantante colombiana y el padre de sus hijos, Gerard Piqué.

Aunque de primeras fuentes se creía que la razón del divorcio era debido a la infidelidad del jugador de fútbol con la compositora, la confesión que ha hecho el excuñado de la familia puede sacudir estas versiones previas. Al parecer la decisión del divorcio trascendería a líos económicos, poniendo en duda el rumor de la infidelidad, o que al menos, esta fuese la causa principal.

De acuerdo con lo contado por el señor, la familia de Shakira, y principalmente sus padres, habrían sido el factor decisivo para que la relación que mantuvo por más de 12 años con Piqué llegara a su fin, pues su opinión en temas financieros sería la verdadera razón de los problemas entre la ahora expareja.

¿Qué dijo el excuñado de Shakira sobre sus padres?

A pesar de que García, pretendía hablar sobre la situación actual de su excuñada y el deportista, terminó por contar el problema que tuvo en el año 2015, con la hermana de Shakira, cuando esta se marchó a Barranquilla y lo abandonó solo con una pesada carga económica, y estas le han provocado millonarias pérdidas.

“Lo he pasado muy mal. He tenido que dormir hasta en el coche. Mi exmujer me arruinó y desapareció. Lo tengo todo documentado. Ahora vivo en un estudio de una habitación por la que pago 300 euros [un poco más de 1.300.000 pesos]. Estoy pasando necesidades y sólo tengo claro que esta familia me ha hecho mucho daño. En total he perdido cerca de 500.000 euros [un aproximado a casi más de 2.100 millones de pesos]”, le dijo el hombre al programa ‘Chismógrafo’ de ESdiario.

Pero lo más revelador de su historia, fue cuando contó que la misma Shakira quiso ayudar al hombre y pagar las deudas que dejó su hermana, pero su padre terminó por impedir que esto sucediera.

“Shakira me dijo que respondería por lo que me había hecho su hermana y al final no quiso saber nada de mí. Tuve una fuerte discusión con su padre por todo esto y por ese motivo Shakira no quiso ayudarme. Ella no hace nada sin que los padres le autoricen. Ellos supervisan muchas cosas”, recordó el hombre

Además, finalizó diciendo: “Todo lo que me pasó a mí lo orquestó el padre de ella. Nunca olvidaré la discusión que tuve con él. Los últimos años los he pasado muy mal por esta dichosa familia”.