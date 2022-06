Miguel Cedeño en la televisión: Empezó a los 17 años haciendo prácticas

Miguel Cedeño, más conocido en el mundo de la farándula como, ‘la Cerecita del pastel’, falleció tras luchar por meses contra un cáncer linfático. Famosos y famosas que conocieron a Miguel se despidieron de su amigo en redes sociales, recordándolo con fotos y videos de sus mejores momentos.

Así empezó la carrera de Miguel Cedeño

La carrera en la televisión del presentador Miguel Cedeño empezó cuando tenía 17 años, él estaba aún en el colegio y entró a un canal para hacer prácticas, pero sabía desde niño que quería estar en la televisión.

Miguel Cedeño

“Yo jugaba frente al espejo. Cogía las cremas de mi mamá y empezaba, ‘aquí estoy’. Pero cuando a mí me mandan a noticias yo dije: ‘esto no es lo mío’ yo qué hacía en noticias...”, había dicho Cedeño en una entrevista con Mariela Viteri, en abril del 2021.

El canal donde empezó fue en Gamavisión, estaba en las noticias, pero no se sentía a gusto y pensó “tengo que buscar mi camino” y fue al Miss Ecuador donde se encontró con una amiga del colegio.

Así lucía la ‘Cerecita del pastel’ en el colegio

En sus redes sociales había publicado una serie de fotos de su etapa de colegio.

En la entrevista también recuerdan que él tenía siempre un “cangurito” donde tenía todo para las mujeres, desde toallas sanitarias hasta ropa interior.

No fue fácil al principio

Revela que al principio tuvo que lidiar con comentarios discriminatorios. “No les gustaba mi voz, me decían que no servía para la televisión. Decían que mi imagen no era para la televisión , tantas cosas negativas y en contra a lo que yo quería proyectar (..) Pero siempre dije NO, así soy y así me voy a quedar”.

Miguel Cedeño en la televisión ecuatoriana

La Cerecita trabajó en Canal Uno, Gamavisión, Teleamazonas y TC Televisión. Su casa fue en TC desde el 2015 en el programa de farándula De boca en boca.

En octubre del 2020 publicó su cambió físico tras bajar de peso. “¿Que si me siento feliz? Sí ¿Que si me amo más? Sí ¿Que si me siento guapo? Pues recontra que sí. Y gordito me amaba aún más, pues gracias a Dios he cumplido mis sueños, sin limitantes, siendo tal como soy”