La “peor película de superhéroes de la historia” está en HBO Max y te decimos las razones para verla

Las películas de superhéroes se han convertido en uno de los productos más rentables de la industria del cine a nivel mundial, por lo que cada vez se hacen más al año y con ello, hay más posibilidades de películas de baja calidad, tal es el caso de la que se cree es la “peor película de superhéroes de la historia”, pero aún así vale la pena verla.

Ver películas “malas” es una práctica muy común entre los muy cinéfilos o seguidores de un artista o género en específico y esta cinta puede que tener algunas razones interesantes para verla a pesar de su reputación, así que, si tienes HBO Max, te contamos por qué no puedes perdértela.

“Steel, un héroe de acero”, la mejor peor película de superhéroes que no te puedes perder

Si bien actualmente el género está muy bien establecido, hace un par de décadas era casi impensable hacer una película de superhéroes, y “Steel, un héroe de acero” es uno de los grandes errores de la industria, pero igual tienen algunas cosas salvables e interesantes.

291- Steel, un héroe de acero (1997) pic.twitter.com/CCZAVH0gE2 — Marc Martí Gimeno (@edificocine) June 24, 2022

Lo primero a resaltar es que se trata de una adaptación de un personaje poco sonado dentro del mundo de DC Comics, pues Steel es una de las creaciones que se pensó para reemplazar a Superman luego de su muerte en los cómics en 1992, haciéndolo toda una curiosidad para los fans.

Por otro lado, una cosa que llama la atención en su protagonista, pues no es otro que el mismísimo Shaquille O’Neal, quien en su momento no había desarrollado muy buenos dotes actorales, dando lugar a algunos momentos realmente muy graciosos en la cinta. Pero eso no es todo, pues también hay un tema racial en la película.

La importancia de “Steel, un héroe de acero” en la historia de cine de superhéroes

Mucho antes de “Balck Panther”, esta cinta ya había integrado un protagonista y un elenco mayoritariamente afroamericano, marcando un hito en el género, pero cayendo un tanto al olvido por su recepción.

La película costó alrededor de 17 millones de dólares, de los cuales tan solo se lograron recuperar 1.7, además, en la mayoría de los sitios especializados, cuenta con algunas de las peores puntuaciones de la historia. Sin duda, una joya escondida para los verdaderos fanáticos de los superhéroes.