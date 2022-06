“Se nota la química”, a pesar de estar casado, fans de Shakira aseguran que Nick Jonas es el hombre perfecto para ella

Shakira vive un momento difícil en su vida tras la separación de Piqué, y es que no solo tiene el corazón destrozado por su infidelidad, también debe ser la más fuerte por sus dos hijos.

Aunque su vida personal no es la mejor en estos momentos, vive su mejor momento en su carrera, pues es jurado en el programa Dancing With Myself, y acaba de estrenar el tema Don’t you worry con Black Eyed Peas.

A pesar de todo lo que vive, la famosa prueba que se está divirtiendo y olvidando de todo en el programa, y se ha evidenciado que tiene una gran química con el cantante Nick Jonas, quien también es jurado.

Hace unos días encantó a los fans bailando con el integrante de Jona’s Brothers salsa, y desde entonces, los fans aseguran que es el hombre ideal para Shakira.

Fans de Shakira aseguran que Nick Jonas es el hombre perfecto para ella

A través de las redes publican fotos y videos de Shakira y Nick en el programa, dejando ver que se llevan muy bien, y los fans sueñan con verla con alguien como él, a pesar que está casado con Priyanka Chopra y tienen una hija.

“Por favor Nick sana el corazón de nuestra Shaki”, “ella merece un hombre como él, se nota la química”, “no me importa que esté casado, es el hombre perfecto para Shakira”, “wow es que mira como sonríen los dos y lo bien que se llevan”, “él la haría muy feliz”, y “moriría por verlos juntos”, fueron algunas de las reacciones en redes de los fans de la cantante.

Sin embargo, Nick se muestra muy enamorado de su esposa, y en estos momentos resulta imposible que sostenga un romance con la colombiana, pero los fans no dejan de soñar y siguen esperanzados de un romance.