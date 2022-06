Belinda se despidió de su último recuerdo de Nodal: así cubrió su tatuaje

La separación de Belinda y Christian Nodal no deja de causar polémica, pues la pareja no sólo terminó en los peores términos, sino que cada uno ha dejado claro que no quieres tener ningún rastro de aquel intenso romance que casi los lleva al altar.

Recordemos que Belinda y Nodal tuvieron un noviazgo que parecía ser perfecto y estar lleno de momentos especiales para los dos, sin embargo en un momento, los rumores de ruptura empezaron a surgir.

Durante la relación, tanto el cantante de rancheras como la intérprete de pop decidieron hacerle un tributo importante al noviazgo y fue así como ambos se hicieron tatuajes con referencias al cada uno.

Los famosos confirmaron el fin de su compromiso y no tardó mucho para que los conflictos que vivieron salieran a la luz.

Desde entonces, Nodal cambió sus tatuajes y decidió cubrirlos con otros diseños.

Belinda cubrió el último recuerdo de Christian Nodal

La famosa artista mexicana decidió despedirse por completo de sus recuerdos sobre la relación que tuvo con Nodal, por lo que cubrió un tatuaje que se hizo en honor a la relación.

Belinda hizo un tatuaje en su tobillo con un corazón que tenía las iniciales de Nodal en el centro.

En una de sus más recientes publicaciones se puede ver que el tatuaje quedó modificado y ahora es un corazón completamente negro.

Recordemos que cuando la artista se hizo el primer tatuaje aseguró que estaba feliz de tenerlo, ya que la zona donde se lo hizo estaba reservada para el amor de su vida.

Hasta ahora, la artista ha intentado mantener la discreción sobre su ruptura, sin embargo las polémicas no se detienen.

Ahora, Nodal se ha visto involucrado con la cantante argentina Cazzu, con quien ha sido captado en varias ocasiones en situaciones comprometedoras.

Por su parte, Belinda se encuentra viviendo en España y reviviendo su lado actoral con su participación en Bienvenidos al Edén, una serie de Netflix.