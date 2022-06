Así luce la bella hija de Gaby Díaz y Carlos Luis Andrade, que saca suspiros en las redes sociales

Gaby Díaz y Carlos Luis Andrade tiene una bella hija que se llama Polly Andrade. La joven apareció recientemente en las historias de su madre, ya que la presentadora de televisión habló en En Contacto sobre el tema de ‘Cómo criar hijos adolescentes y no morir en el intento’.

A través de su cuenta de Instagram, Gaby Díaz invitó a su público a conectarse al programa para seguir este tema. Con la publicación añadió una fotografía donde aparece con su hija, la misma que también publicó en su perfil con un mensaje: “Tan afortunada soy en ser tu mamá. Gracias por tu paciencia y por tu amor”.

La imagen tuvo más de 2000 likes y en ella se puede ver a la presentadora y a su hija tomadas de la mano, mientras la joven aparece con una tremenda y dulce sonrisa. Polly lleva un cabello negro ondulado y una vestimenta color azul.

Polly se ha convertido en toda una influencer, pues actualmente cuenta con más de 75 mil seguidores en Instagram. En su red social sube constantemente publicaciones con sus padres, tanto a su madre como a su progenitor les ha dedicado tiempo. En el cumpleaños de Carlos Luis Andrade, que fue en diciembre, le dedicó un mensaje con unas fotos.

“Hbday al más cool de todos, al más acolitador. Gracias por todo, te amo, gracias por enseñarme las cosas que me has enseñado, gracias por ayudarme cuando no sabía qué hacer. Espero que tu vida siga muchos años más”, escribió.