Shakira le prohíbe la entrada a Piqué a la casa que compartían con sus hijos

La ex pareja es acosas día y noche por los paparazzis. Foto: Instagram

Todo parece indicar que Shakira marcó distancia con Gerard Piqué a tal punto de no hablarle tras la presunta infidelidad del jugador.

La casa de la colombiana se encuentra rodeada de paparazzis día y noche al acecho de encontrar pistas sobre su ruptura y ha quedado registrada la nula comunicación que mantiene la ex pareja, al punto de tener prohibido el ingreso al que era su antiguo hogar.

Gerard Piqué se retira de su antiguo hogar por no poder ingresar

En unas grabaciones de los medios se pudo ver como el jugador jugador del FC Barcelona fue a la casa de la colombiana y al parecer, se encontró con que no le dieron acceso.

Al no poder entrar no le quedó de otra que dar una vuelta y volver más tarde, justo cuando la intérprete de ‘Te felicito’ se encontraba dentro de su furgoneta. Sin embargo, no tuvieron comunicación alguna.

Piqué habría ido en busca de sus hijos para llevarlos al colegio y tras no poder ingresar se le pudo ver usando su teléfono, pues no pudo entrar ni al estacionamiento.

Tras volver al rato pudo encontrarse con sus hijos Milan y Sasha quienes bajaron de la furgoneta de su madre y se subieron al auto de su padre.

Según los medios, Shakira y Piqué solo mantienen conversación por medio de terceros, como su secretaria o su hermano.

Al igual que el español, quien no pudo entrar al que era su antiguo hogar, la entrada de su abogado tampoco fue permitida pero si fue recibido por la asistente de la cantante, luego de que le hiciera llegar una juramentación del escritorio jurídico del deportista.

Todo parece indicar que ambos enfrentar una batalla legal por la custodia de sus retoños.

Según el corresponsal de El Gordo y La Flaca, Jordi Martin, Piqué tiene desde diciembre con su supuesta amante y que la misma es muy parecida a Shakira.