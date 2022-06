Mira por qué el jugador de la NBA Juancho Hernangómez se animó a hacer ‘Garra’

Quienes han podido disfrutar de ‘Garra’, película protagonizada y producida por Adam Sandler solo han podido sacar elogios de ella, pero lo que nunca nadie imaginaría es que otra de sus figuras principales se convenció de sumarse al elenco una vez que se dio cuenta que el aburrimiento generado por la pandemia por Covid-19 le estaba empujando hacía la actuación.

Este personaje no es otro que el jugador de la NBA Juancho Hernangómez, una promesa del baloncesto que nunca se había perfilado para formar parte de ningún proyecto como el que ahora lidera junto con el comediante y con quien además hizo una dupla casi perfecta, pues asegura que luego de conocerlo no dudaría en volver al set de grabación si es éste quien lleva adelante otra historia para Netflix.

Esto dejó sorprendidos a sus seguidores, pues lo que nunca nadie hubiera imaginado es que él tendría cierta resistencia hacía esta cinta que ahora solo le ha propinado el éxito en su carrera en la que ahora debutó por la puerta grande. Y todo ello gracias a la motivación que siempre tuvo la hermana del deportista para que él se decidiera a hacerlo.

La inesperada excusa por la que el jugador de la NBA Juancho Hernangómez grabó ‘Garra’

En ‘Garra’ Juancho Hernangómez interpreta a Bo Cruz, un joven con un pasado muy oscuro que solo busca tener una nueva oportunidad para brillar en las canchas y se encuentra a su paso a Sandler quien interpreta a un exentrenador que está dispuesto a ayudarlo en sus objetivos.

Aquí se puede apreciar que este joven logra mostrar sus habilidades en el baloncesto junto con la actuación, una faceta que nunca había imaginado explorar, pero que le llegó en medio de la pandemia por Covid-19 que paralizó el mundo y le hizo analizar la posibilidad de arriesgarse a hacerlo para dejar a un lado el aburrimiento y estar activo, pero ahora frente a las cámaras.

“Después de muchísimos meses en los que yo había dicho que no, que no quería hacer un casting, que en ningún momento mi sueño había sido ser actor y que estaba centrado en mi trabajo, que acababa de ser traspasado y ese año me jugaba un contrato, la NBA paró. Surgió el Covid y nadie sabía qué es lo que iba a pasar con el mundo y, confinados en casa de mi hermano y después de pasar un mes muy aburrido, mi hermana me impulsó a hacer el casting. No tenía ni idea de cómo se hacía un casting. Nos pusimos a grabar y a jugar a las películas. Y al final, jugando a las películas, he hecho una película de verdad”, dijo el actor al portal Sensacine.

Con esto demuestra que ya no le tiene miedo a nada y que de llegar otra propuesta no dudaría en aceptarla.