“La hermana perdida de Luis Miguel”: Mujer genera furor en redes sociales por su enorme parecido con el cantante

Pasan los años, las bio series y los discos, pero nadie olvida a Luis Miguel, sobre todo sus fanáticas y fanáticos que actualmente usan Twitter y quedaron perplejos frente al posteo que la usuaria @GiDavidswright hizo hace pocas horas en la conocida red social, donde escribió: “Yo a mis 18. En mi familia me dicen que me parecía , escuchen esto, a Luis Miguel” , aseguró y comprobó al acompañar su aseveración con una impactante fotografía en la cual luce efectivamente casi idéntica al astro mexicano.

La foto que publicó, que fue tomada en sus años mozos, se viralizó rápidamente y transformó en tendencia debido a su increíble similitud física con el “Sol de México”. En la imagen se puede apreciar a una joven bronceada luciendo lo que aparentemente es un traje de baño, pero lo que más llamó la atención de los internautas fueron sus facciones.

Las reacciones no se hicieron espera y mientras la usuaria asegura que su foto es real, los cibernautas han enviado una infinidad de mensajes y reacciones de todo tipo: “Te juro que vi la foto y dije, es Luis Miguel... después vi que tenía bubis y te leí, sos igual!”, expresó uno de los primeros posteos. “Encuentren las 7 diferencias”, “No, no te parecías... eras igual!!!”. “Chan, pensé que era Luis Miguel. Después leí: Hermana no reconocida del Luismi”, fueron algunas de las reacciones de la gente en internet.

Esto ocurre justo en el momento en que Luis Miguel celebra los 29 años de su disco “Aries” y todo el mundo se encuentra a la espera de alguna reacción del mismísimo cantante, quien ha guardado silencio por la foto que se viralizó en toda Latino América.