J.Lo y Emme Muñiz prueban lo importante que es dejar los prejuicios y hablar del lenguaje inclusivo

Jennifer Lopez dejó a todos boquiabiertos luego de presentar a su hija Emme con los pronombres “they/them” (que en español se ha adoptado como “elle”) durante una actuación en la sexta gala anual de Blue Diamond, organizada por la Fundación de los Dodgers de Los Ángeles en el Estadio de los Dodgers.

“La última vez que actuamos juntes fue en un gran estadio como este y ahora le pido que cante conmigo todo el tiempo y nunca quiere. Así que esta es una ocasión muy especial. Elle es que es una persona muy ocupada, reservada... y cara”, agregó la cantante en tono de broma. “Me cuesta mucho cuando elle sale, pero vale cada centavo porque es mi socie directe favorite de todos los tiempos, así que si me permiten….”, fue la introducción de J.Lo para Emme.

Junto a su madre, Emme interpretó la canción “A Thousand Years”, de Christina Perri con lo que una vez más demostró al mundo que la música corre por sus venas. A pesar de que quedó clara la gran complicidad y talento que tienen, las redes socaile sólo se han dedicado a criticar.

Y es que mientras que algunos elogiaron a la cantante por usar pronombres de género neutral para Emme otros se dedicaron a criticarla por “confundirla”.

Este es momento de entender la importancia del lenguaje inclusivo y de la comunidad no binaria.

El lenguaje es poderoso y las palabras que utilizamos determinan la conexión que tenemos con los demás. El principal objetivo del lenguaje inclusivo es dar visibilidad social a las diferentes comunidades que existen, logrando una sociedad más igualitaria y trasparente desde el punto de vista del género.

Hablar de lenguaje inclusivo y de la comunidad no binaria es delicado. Requiere de estar bien informados y sobretodo, de empatía y respeto. Se trata de todo un proceso de reeducación necesario para transformar nuestra manera de comunicarnos y así garantizar los derechos de quienes utilizan pronombres específicos.

¿Por qué Jennifer Lopez utilizó los pronombres they/them para referirse a Emme?

Es probable que Emme se identifique como una persona “no binaria”, es decir que está fuera del binario de género, una estructura cultural o social que clasifica el género en dos formas opuestas, masculina y femenina. Estas personas pueden usar pronombres ellos/ellos o “elles”.

Las personas no binarias no se identifican exclusivamente como hombre o mujer sino que pueden adoptar algunos aspectos de uno o con ninguno. También algunas personas no binarias se pueden identificar como de género fluido, agender (sin género) o genderqueer. Es por esto que muchas veces especifican el pronombre con el que los demás deben dirigirse.

Es fundamental que aprendamos a apoyar a los amigos, familiares y colegas que se identifican como no binarios. Lo primero, es utilizar los pronombres correctos, sin hacer cuestionarlos ni señalarlos.

El nombre de la persona también es importante y a veces puede cambiar. Por ejemplo, Ellen Page es el “nombre muerto” de Elliot Page, actor de The Umbrella Academy que en 2021 anunció su transición al género masculino.

Aún existen muchas dudas en torno el tema pero se vale preguntar. Las personas no binarias pueden responder muchas preguntas sobre su identidad siempre y cuando sean buena intención.

Preguntar por los pronombres de alguien es mostrar respeto por ese individuo y su identidad. No debemos asumir la identidad de alguien en función de su apariencia, vestimenta o cómo elige expresarse.

Nadie quiere ser cuestionado para convertirse en blanco de críticas y burlas así que hay que mantener siempre el respeto y tener la disposición de siempre está abierto a aprender más sobre sus ideas y preferencias.