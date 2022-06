El Poder del Amor 2: Nathalie Carvajal llegó a Ecuador y se enfrentó al “Lazito” de la farándula

Nathalie Carvajal ya se encuentra en Ecuador luego que terminaran las grabaciones de “El Poder del Amor 2” donde resultaron ganadores Karina Linnett y Julián Torres, ambos de Panamá.

“Fue una final súper, llena de mucha polémica, muchas cosas, ustedes lo saben, pero estamos contentos las personas que duramos tres meses. Para mí esto es mucho, no haberme eliminado a la primera como pensaban por ahí, estoy súper contenta”, fueron sus primeras palabras en el aeropuerto cuando fue abordada por los periodistas de farándula.

Nathalie se enfrenta al “Lazito” de la farándula

Luego de su regreso de Turquía, Nathalie tuvo la oportunidad de encarar a Leonardo Quezada, más conocido como “Lazito” de la farándula del programa “En Contacto”. Esto, porque le hicieron duras críticas por su vestimenta en la primera semana del reality, incluso la dijeron que estaba subida de peso.

“Si me fastidió muchísimo lo que hiciste conmigo, me lo tenías que haber dicho en privado. Me pareció que recién estaba saltando a lo internacional y me afectó mucho estando sola”, le increpó la exchica reality.

Aunque “Lazito” se defendió argumentando que hacía su trabajo ella le reprochó que pesara más su profesión que la amistad.

La guayaquileña reveló que había “mojigatas” en “El poder del amor 2″

Carvajal encendió la polémica pues asegura que todos rompieron las reglas del reality internacional y se refirió a algunas de sus compañeras como “mojigatas”.

“Uno tiene que vivir la vida al cien por ciento, hacer lo que quiere en realidad y no ser ninguna mojigata porque muchas personas optaron por tener una personalidad”, comentó.

Al consultarle los nombres de estas personas no dudó en nombrar a Melissa Porras con quien protagonizó una fuerte pelea que casi llega a los golpes.

“Melissa es un poco mojigata, porque al último demostró su verdadera personalidad que le interesaba la gente con plata digamos”.

Luego, sin revelar más nombres, indicó que también habían “chicas que se vendían como que adentro no y afuera si” dijo antes de reiterar que “la mayoría rompieron las reglas”.