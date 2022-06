Continúa impresionando con su radical cambio: Débora de MasterChef Ecuador y sus últimas fotos ¡Luce hermosa!

Débora Cárdenas de MasterChef Ecuador tuvo un gran cambio en su aspecto físico después de que terminó la primera temporada del famoso reality gastronómico. Aunque la joven lucía con estilo en el programa, después sacó suspiro a todos por el giro sensual que le dio a su contenido.

La primera temporada del programa fue en 2019, en cuya producción, la exparticipante lucía un cabello con tonos morados y siempre mostró la fuerza de su carácter. Ahora, que la famosa se deja ver diferente, miles de seguidores admiran su nuevo estilo y se muestran sorprendidos por su cambio.

La famosa ha podido callar a quienes la critican y ha dejado en alto que su amor propio está por sobre todas las cosas. Aunque tampoco se ha salvado de los memes.

A través de Instagram, la ex concursante se ha pronunciado sobre los comentarios negativos que publicaban sobre ella. Pero al final, muestra su nuevo look. “La gente fue muy cruel conmigo, porque subí de peso y era directa. Pero dos años después me siento mucho mejor por dentro y fuera”, indicó.

En su cuenta de Instagram cuenta con más de 41 mil seguidores, es escritora e influencer. En dicha red social cuenta que se siente muy bien con ella mismo y los comentarios de sus seguidores han sido muy positivos. Ahora luce una cabellera roja, aunque a veces lo deja ver en color negro y un cuerpo tonificado.