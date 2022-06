Benedict Cumberbatch despeja las dudas sobre una posible tercera película de Doctor Strange

Doctor Strange in the Multiverse of Madness. (Marvel Studios.)

“Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” ha llegado finalmente a Disney+ y con ella, los fans de la cinta y del MCU podrás disfrutar de cada pequeño detalle y como siempre, comenzar a hacer teorías sobre posibles secuelas, mientras tanto, el mismo Benedict Cumberbatch se ha encargado ya de tocar el tema de una tercera entrega.

Luego de la primera entrega del hechicero supremo en 2016, los fans de Marvel Studios tuvieron que esperar seis años para una secuela y durante esos años el MCU creció y se volvió cada más más complejo, por lo que un poco de información de alguna fuente cercana, como el mismo protagonista, no les viene mal a los fanáticos empedernidos.

¿Habrá Doctor Strange 3? Esto ha dicho Benedict Cumberbatch sobre una posible tercera entrega del superhéroe

Con “Thor: Live and Thunder” a la vuelta de la esquina, el público ya se prepara para otro gran evento cinematográfico, pero parecer que no se han olvidado todavía de lo impactante de la segunda película de Doctor Strange, pues las redes se han llenado de comentarios sobre una de sus escenas postcréditos y lo que significaría para el MCU.

Recientemente, Benedict Cumberbatch habló un poco sobre la posibilidad de continuar con Doctor Strange 3, siendo muy enfático en su posición y no huyendo a la pregunta “Eso espero. Me encantaría hacer otra película. Doctor Strange es un personaje tan complejo que parece que hay mucho más para explorar con él”

Así lo afirmó durante una entrevista con el medio The New Indian Express, donde finalmente concluyó que “Todavía me lo estoy pasando genial interpretándolo” así que es probable que podamos seguir viendo al personaje no solo en cintas de otros superhéroes, sino en una tercera propia.

El impacto que la escena postcréditos de Doctor Strange tendría en el MCU

La aparición de Charlize Theron como Clea sorprendió a muchos en las salas de cine, pues no es solamente la hechicera suprema de otra dimensión, sino que en los cómics se convierte en el interés romántico de Strange.

Marvel podría usar al personaje para darle un cierre a la herida romántica del doctor, así como plantear una posible heroína que estaría al borde de convertirse en una amenaza por ser la sobrina de Dormammu. “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” ya está disponible en Disney+.