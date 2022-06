Johnny Depp irreconocible: cambió su look tras el juicio con Amber Heard Johnny Depp irreconocible: cambió su look tras el juicio con Amber Heard

La controversia persiste en torno a la vida de Johnny Depp y Amber Heard después del polémico juicio que ambos vivieron después de que el actor demandara a su exesposa por difamación en un artículo publicado en The Washington Post.

Después de la batalla legal en la que el protagonista de “Piratas del Caribe” salió favorecido, cada uno de los actores siguió con su vida y tanto la prensa como los fanáticos han estado atentos a cada paso que dan.

Mientras Amber ha ofrecido algunas entrevistas y ha sido captada en su cotidianidad, Johnny está intentando disfrutar de su vida después de limpiar su nombre en el mundo del espectáculo.

No cabe duda de que el famoso está disfrutando al máximo su nueva vida y las nuevas etapas suelen reflejarse en el estilo de las personas, este parece ser el caso de Depp, quien estrenó un nuevo look después de haber ganado el juicio contra la actriz de Aquaman.

Como muchos saben, el actor está explorando mucho más su lado musical, una de sus mayores pasiones, de modo que en las últimas semanas ha sido captado en diferentes escenarios y, recientemente, estuvo compartiendo show con Jeff Beck en el Festival de Blues de Helsinki, en Finlandia.

Los fanáticos pudieron verlo con un estilo fresco, muy diferente al que todos vimos durante las tres semanas dentro de la corte de Virginia durante el juicio.

Así es el nuevo look de Johnny Depp

El estilo del Johnny Depp estaba marcado en las últimas semanas por elegantes trajes, cabello recogido, anillos llamativos y sus clásicas gafas de pasta, sin embargo ahora muestra un look más relajado.

El nuevo estilo parece estar más ligado a su faceta musical, ya que luce looks completamente frescos juveniles con su cabello suelto y prendas que le brindan outfits rockeros.

“Seis años atrás mi vida, la de mis hijos, la de las personas que me rodean e incluso la de aquellos que me han apoyado en mi carrera, cambió para siempre...Seis años después el jurado me devolvió la vida, y estoy verdaderamente agradecido”, dijo el actor después de ganar el juicio.

Sin duda, el actor está viviendo una nueva etapa y lo proyecta con su nueva imagen.