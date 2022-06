Esta es la razón por la que Kim Kardashian sigue perdiendo peso tras lucir el vestido de Marilyn Monroe

Kim Kardashian no espera perder más kilos pero si tener mas salud (Cortesía)

Usar el vestido de la gran Marilyn Monroe en el MET Gala 2022, requirió de un gran esfuerzo de la socialité, Kim Kardashian, para perder al menos 7 kilos para entrar en él.

Para lograrlo, la empresaria se tuvo que someter a un régimen alimenticio muy estricto que le hizo tomar conciencia sobre su salud.

Durante una entrevista para el programa Today, conducido por Savannah Guthrie y Hoda Kotb, la estrella de The Kardashians, habló sobre los hábitos alimenticios que decidió adquirir para seguir sumando salud y restando kilos de su espectacular cuerpo.

“No estoy tratando de perder más peso, pero tengo más energía que nunca. Eliminé tanta azúcar, mucha comida chatarra que estaba comiendo, no me di cuenta, como muchos alimentos fritos. Y cambié por completo mi estilo de vida”, confesó.

En aquel momento que empezó la dieta, “lo vi como un papel y realmente quería usar este vestido. Era muy importante para mí”

No espero que sigan mis pasos

Tras las críticas de muchos por perder 7 kilos tan rápidamente, Kim le dijo a The New York Times que no esperaba que los fanáticos siguieran sus pasos, reseñó Tiempox.

La socialité aseguró que después de los MET Gala entendió que su alimentación no estaba bien y que este régimen “en realidad me enseñó mucho sobre mi estilo de vida y mi salud”.

Tras lucir el histórico vestido de Jean Louis, se publicaron fotos donde aseguraban que Kim lo había dañado y rasgado, pero la vicepresidenta de publicaciones y licencias de Ripley, Amanda Joiner, desmintió tal hecho.

“Desde la parte inferior de los escalones del Met, donde Kim se puso el vestido, hasta la parte superior donde se lo devolvieron, el vestido estaba en las mismas condiciones en las que comenzó”, reza el comunicado que firmó la vicepresidenta de Ripley.

El museo también aclaró que contrario a lo que se especula, jamás se le pagó a Kim Kardashian por mostrar al mundo esta icónica prenda en la MET Gala sino más bien, fue la socialité quien hizo una importante donación a dos organizaciones benéficas en el área metropolitana de Orlando a nombre del museo.