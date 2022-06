Juanes se burla de Mafe Walker en un video que estalló las redes

Para muchos aguantar la risa al escuchar a Mafe Walker hablar, supuestamente, en idioma alienígena es casi que imposible, y uno de los casos más recientes de famosos es el del intérprete del tema ‘Nada Valgo Sin Tu Amor’, Juanes.

Y es que sentado en un sofá con su teléfono en mano sale mirando lo que sería uno de los videos virales de esta colombiana que arrasa en las redes, ya que se escucha su pronunciación característica.

En primera instancia el cantante de ‘Gotas De Agua Dulce’ se muestra muy sobrio justo cuando empiezan a rodar los primeros segundos del clip. “En todo mi ADN, recuerdo mi medula espinal, todo el flujo céfalo raquídeo. Ania he kina mehika, kina mehika, kina mehika, ia ke na hina mehi kah. Na hina mehi kah”

Pero a medida que Mafe Walker hace el cambio de idioma, y se pasa de la jerga científica a la lengua extraterrestre, Juanes simplemente no pudo evitar privarse de la risa, por lo que tuvo que taparse la boca con la mano mientras lucía visiblemente exaltado por ello.

“Abro mi corazón, open my heart. Ania he kina mehika, ia ke na hina mehi kah. Ania ke na hina he kina mehika, ia ke na hina ke na hina, mehi kah. Te amo con todo el amor de mi corazón. Desde la telepatía”.

El punto no fue inevitable para que el cantante de ‘Lo Que Me Gusta A Mí’ no manifestara su asombro y cuestionara con cada una de las personas que le acompañaban en el momento algo bastante particular y es que dijo “¿En inglés, en alienígena y en español?”.

Como era de esperarse el video publicado por el cantante en su cuenta de la red social de TikTok generó una infinidad de reacciones de parte de sus seguidores. “Creo que todos los que vimos este video, hemos reaccionado igual que tú”, destaca entre los comentarios.