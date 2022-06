Anuel AA ataca en pleno concierto a fanática vestida como Karol G ¿La odia?

De nuevo Anuel AA protagoniza una polémica y es que esta vez el cantante dio a conocer su repudio a una fanática que lucía una peluca azul igual al pelo de su expareja, la colombiana Karol G.

El puertorriqueño se ensañó contra la fanática a quien culpó e insultó por presuntamente haberle tirado una botella mientras él cantaba ‘Adicto’, tema lanzado en colaboración de Taini y Ozuna.

Justo en ese momento un objeto cruzó por el frente de Anuel AA, que no pasó desapercibido y de inmediato inició la ofensa. “¡Para! La que me está tirando esa botella, tiene que ser la tonta esta con la peluca azul, esta que quiere llamar la atención… Gata infeliz, me cago en tu vida mil veces”, dijo Anuel en medio de la molestia y risas.

Esto ocurrió el 18 de junio, durante el concierto que brindó en Santiago de Compostela en España, en el marco “Las Leyendas Nunca Mueren” la cual es su más reciente gira. “Yo respeto al público, pero me tienes que respetar tú a mí también, ¿oíste? La peluquita esa y tirándome botella”, agregó.

¿Anuel odia a Karol G?

Es de recordar que semanas atrás una fanática denunció que había sido prohibida su entrada a un concierto de la dominicana Yailin en la discoteca Marbella Lounge en los Estados Unidos porque lucía una peluca azul.

Por otra parte, está la salida de la canción ‘MAMIII’ que ha sido considera como la gran estocada de la colombiana al puertorriqueño y, solo generando molestias entre Anuel y Yailin. Pues es de recordar que en un live de ella junto a una de sus amigas sonó el tema y esta abandonó la conversación.

Obviamente quienes siguen la ruptura y nuevo romance de los artistas no le perdonaron lo ocurrido y desde el momento han tenido claro que Yailin no soporta el tema, y más que no sabe cómo disimularlo.

Yailin de inmediato expresó su molestia y en vez de hacer señas para que detuvieran la música o seguir con su conversación ignorando el sonido lo que hizo fue salir despavorida, y con ello la reacción de los usuarios.

Luego Anuel también reaccionó públicamente al tema y lo hizo en una discoteca de Miami en la que estaba acompañado por Yailin y protagonizó un polémico acto ya que le lanzó un hielo al DJ que puso ‘Mamii’ y todos los presenten cantándola a todo pulmón.

Se cómo Anuel que antes las adversidades, SONRÍE Y LO TOMA DE LA MEJOR MANERA. 👹 pic.twitter.com/l6LSysYkAY — L E G E N D 👹 A N U E L (@legendanuel) March 22, 2022

Este enojo de Anuel AA quedó registrado en un video en el que se le ve molesto y lanzando un objeto, que luego identificaron como un hielo, a otra persona en una discoteca.