Selena Gomez admitió sentirse “avergonzada” luego de posar desnuda para la portada de uno de sus discos

Los desnudos pueden ser una de las cosas más complicadas que un artista enfrente a lo largo de su carrera, si bien a muchos parece salirles muy natural, siempre es un reto profesional y personal lograrlo. Recientemente, la actriz y cantante Selena Gomez habló sobre su propia experiencia teniendo que hacer un desnudo para la portada de un disco.

La actriz, cuyos comienzos en “Barney y sus amigos” y series Disney le han dejado una especie de aura puritana, tiene muchos años demostrando que el tiempo solo la ha hecho crecer como artista y evidentemente como persona, por lo que los temas de sus discos y sus actuaciones se vuelven cada vez más maduras.

Selena Gomez se sincera sobre algunas de las decisiones de su carrera, en especial sobre una de las portadas de sus discos

Hace poco la actriz tuvo la oportunidad de participar en el show “rountables” de The Hollywood Reporter, donde compartió el espacio con Amy Schumer, Bridget Everett, Molly Shannon, Quinta Brunson y Tracee Ellis Ross en el especial de actrices de comedia. Fue aquí donde hizo la revelación.

Al tocar el tema de la sexualización de Gomez desde una temprana edad, ella dijo “De hecho, hice la portada de un álbum y me avergoncé mucho después de hacerlo. Tuve que trabajar con esos sentimientos porque me di cuenta de que estaban conectados a algo más profundo que estaba pasando”.

Selena hacía referencia a la portada de “revival” su segundo disco, en el cual aparece desnuda en la portada y si bien ella misma cubre sus partes íntimas con sus manos, apenas tenía 23 años en ese momento, concluyendo con “Y fue una elección que no estaba necesariamente feliz de haber hecho”.

El cambio de la mentalidad de Selena Gomez

Además de esto, la artista añadió que no es una persona “demasiado sexual”, pero que “A veces me gusta sentirme sexy, pero eso no significa que sea para otra persona. Podría ser para mí”. Además, Gomez comentó que ya no navega en redes sociales para evitar expectativas falsas.

“La mayor parte de eso es que estás viendo a todas estas otras personas y no puedo... No puedo mirar de esa manera. Es imposible. Simplemente no es... No lo encuentro alcanzable” concluyó la artista, cuya madurez se ha hecho evidente con los años.