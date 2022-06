Aseguran que el prometido de Natti Natasha vive “como un rey” en prisión

La estadía de Raphy Pina en el Centro Metropolitano de Detención en Puerto Rico no es igual que la de otros presos. El prometido de Natti Natasha goza de privilegios, según Chisme No Like.

La conductora del programa de farándula, Elisa Beristain, dijo lo anterior el jueves 16 de junio de 2022 y resaltó las visitas que hace la reguetonera al recinto para sentirse más cerca del padre de su hija Vida Isabelle.

El productor musical está en espera de su traslado a otra prisión para cumplir su condena de 41 meses (3 años y 5 meses) por posesión ilegal de armas.

De acuerdo a lo dicho por Beristain, no la pasa tan mal. Esto fue lo que informó la presentadora:

Posee un teléfono celular con Internet para comunicarse con el exterior.

Por lo anterior, no hace fila para realizar llamadas desde un teléfono público como los otros presos.

Tiene una dieta especial para no repetir platillos todos los días. “Él tiene una comida que el resto de la población en la cárcel no tiene”.

Sigue siendo el manager de Daddy Yankee y Natti Natasha desde su encierro.

Está planeando un reality sobre su vida.

“No es justo que la ley aplique severamente como debería ser para todos, pero para personas distinguidas, con dinero, aplique de una manera diferente”, criticó Elisa.

Raphy Pina será trasladado a otra cárcel fuera de Puerto Rico

Ninguna de estas aseveraciones están confirmadas, pero lo que sí es cierto es que Raphy no permanecerá en esa cárcel durante toda su condena.

Al dueño de Pina Records lo van a trasladar a una cárcel federal en Estados Unidos, según dijo uno de sus abogados, Javier Micheo.

También podría salir en libertad condicional si se aprueba una apelación de su sentencia y seguir con su vida mientras dure el proceso.