La última publicación del tiktoker ecuatoriano asesinado en Yaguachi, Guayas

Dos hermanos fueron asesinados con disparos de arma de fuego mientras circulaban en un vehículo. Se trata de Digner y Mayling Kutaitong, dos jóvenes que eran tiktokers hasta el 16 de junio, cuando les arrebataron la vida.

Los jóvenes ganaron fama en la plataforma de Tik Tok, Digner era quien más se destacaba con contenido donde realizaba playback de temas musicales, sobretodo del género urbano. Pero, ¿cuáles fueron las últimas publicaciones del influencer?

Digner de hecho habló sobre la muerte en sus últimas publicaciones en Tiktok. Justo un mes antes de su muerte, el 16 de mayo, el famoso compartió un video donde decía: “Ahora que estoy vivo díganme todo lo que me tienen q decir, porque estando muerto no lo voy a escuchar”, escribió con el audio que decía algo similar a su frase.

Pero eso no fue todo, sino que días después, ya en junio, el tiktoker recordó a su padre fallecido. El 4 de junio escribió junto a otro video que “Jamás olvidaré ese día en el que me dijeron que tu vida se había apagado, que tú corazón había dejado de latir, ese día mi corazón también dejó de latir por un momento y mi vida jamás volvió hacer igual. Te amo papá, no sabe cuánto le extraño mi viejo”, indicó.

@dignerkutaitong94 Jamás olvidaré ese día en el que me dijeron que tu vida se había apagado, que tú corazón había dejado de latir, ese día mi corazón también dejó de latir por un momento y mi vida jamás volvió hacer igual 😞😢 Te amo papa no sabe cuánto te extraño mi viejo 🕊 ♬ sonido original - Condo👁️

Finalmente, l joven compartió un último video donde solo repetía una canción donde señalaba que “anoche discutí con el corazón”.