¡La periodista Teresa Arboleda causa sensación en TikTok!

La comunicadora, Teresa Arboleda, quien por más de 40 años ha sido uno de los referentes del periodismo ecuatoriano, estuvo de invitada en el programa de Mariela Viteri y sus declaraciones hicieron que se vuelva tendencia en TikTok.

Pese a que se trató de una entrevista de 2021, hace pocos días se hizo viral por las frases que dijo la periodista al referirse al tema de las exparejas. Esto, no pasó desapercibido y sus frases se hicieron cadena en la red social.

“De los ex no se habla Mariela, porque si tu hablas del ex bien dicen que sigues enamorada, si hablas mal dicen que estás traumada, entonces no pues, no se habla del ex”, dice Arboleda en una parte de la entrevista.

También se le preguntó que opina sobre la tecnología y mencionó que le ha costado incursionar en el mundo de las redes sociales y que no le desagrada que su video se haya vuelto tendencia.

También dijo que no está en contra de hacer algún tipo de baile de TikTok pero que lo haría a su ritmo. “Claro que me pego el bailecito, por su puesto, ahí a mi ritmo y a mi forma que no es así tan chevere pero por supuesto que si”, admitió.

Dijo que no está de acuerdo con los excesos porque “te llevan a ciertos comportamientos que son incorrectos”. “Las imágenes a veces son muy erotizadas y eso por ejemplo a mi no me parece que le hace bien absolutamente a nadie y que son cosas que hay que controlar”, resaltó la periodista.