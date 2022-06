HBO confirma secuela de Game of Thrones enfocada en Jon Snow

Grandes noticias para los fans de Game of Thrones. Uno de los personajes favoritos de la famosa serie también estará teniendo su propio spin-off: se trata de Jon Snow. HBO habría confirmado la serie que se centrará en su personaje e incluso trascendió que Kit Harington estará volviendo a encarnar el personaje.

El medio The Hollywood Reporter fue el que adelantó dio la noticia, asegurando que la estrella original de Juego de Tronos, Kit Harington, repetirá el papel del hijo bastardo de Eddard Stark, que luego se enteró de su verdadera identidad como Aegon Targaryan, el heredero del Trono de Hierro.

En el final de la serie, luego de matar a Daenarys, interpretada por Emilia Clarke, para alejarla del poder, Jon eligió una vida de exilio y se dirigió al norte para vivir con los Wildlings, así que sería de esperar que la serie transcurra en esa etapa de su vida.

No se saben muchos detalles

Todavía no existe más información de quién estará involucrado en el equipo creativo de esta nueva serie, ni qué otros personajes pueden regresar. Sin embargo, este es uno de los proyectos de la exitosa saga que HBO ha confirmado.

A principios de este mes, la programadora de HBO, Kara Buckley, habló de las diferentes ideas que estaban trabajando para dar continuidad al legado de Game of Thrones:

“Desarrollamos muchas ideas, todavía estamos desarrollando muchas ideas, y creo que estamos muy entusiasmados con lo que se emitirá más adelante este verano. Pero no sentimos la necesidad de hacer otro a menos que nos parezca realmente emocionante desde el punto de vista creativo. Ese es mi trabajo, al menos. Y el equipo en el que estoy, es en lo que se nos dice que nos concentremos.”

Con la confirmación de este nuevo spin-off de Jon Snow, ahora existen 7 proyectos de Game of Thrones en proceso además de House of Dragon, la esperada precuela de la Casa Targaryen, que llegará el próximo 21 de agosto a HBO Max. Otras precuelas anunciadas son 10,000 Ships (también conocida como Nymeria), 9 Voyages (también conocida como The Sea Snake) y Dunk and Egg.