“Pensé renunciar”: J.Lo reveló que tenía muy baja autoestima cuando atravesaba su divorcio con Marc Anthony

Jennifer López ha sido una de las figuras más admiradas del espectáculo por ser una artista multifacética. Por si fuera poco, es una empresaria y mamá de tiempo completo. La llamada “Diva del Bronx” siempre se muestra fuerte y con gran seguridad sin embargo, en el nuevo documental de Netflix Halftime habló sobre uno de los momentos más difíciles que puso a prueba su fortaleza.

La cantante habló de cómo ser una figura pública no es todo “miel sobre hojuelas” pues pasa la mayor parte del tiempo expuesta a los comentarios sobre su cuerpo y vida personal, lo que a veces opaca sus logros como artista.

“No importa lo que logré, su apetito por cubrir mi vida personal eclipsó todo lo que estaba pasando en mi carrera”, expresa López en el documental.

Para J.Lo ser latina y una mujer con curvas se volvió un arma de doble filo pues mientras que por un lado todos alababan su belleza, por otro le recordaban que no cumplía con los estándares de belleza tradicionales de la industria.

“El ideal de belleza era [estar] muy delgada, rubia, no con muchas curvas”, dijo y recordó cómo su trasero se convirtió en el foco de atención, al grado de parecer una broma. “Fue difícil cuando creías que la gente pensaba que eras una broma —como si fueras el remate de un chiste”.

Según cuenta, esto llegó a afectarla considerablemente en algún punto de su vida.

“Simplemente tenía muy baja autoestima. Creía mucho de lo que decían, que era que no era nada bueno. Que no era buena cantante, no era un buena actriz, no era buena”. en cualquier cosa. ¿Por qué simplemente no me iría?” ella dijo. “Sentí que estaba en esta relación disfuncional realmente abusiva, donde estás con un tipo que te dice que apestas”.

“Hubo muchas veces en las que pensé, creo que simplemente voy a renunciar. Tenía que descubrir realmente quién era y creer en eso y no creer en nada más”, dijo López.

Fue en ese punto de su carrera cuando además se enfrentó al divorcio de Marc Anthony, luego de más de una década de relación y dos hijos en común. Según relató la intérprete de “Jenny From the Block”, no sabía qué hacer con su carrera y su mayor preocupación era lo que dirían e inventarían sobre ella.

Por fortuna ambos artistas aprendieron que lo mejor sería llevar la separación en paz, no sólo por el bienestar de sus hijos sino el propio, pues estar bien les permitiría seguir creciendo en sus carreras.

En una ocasión, J.Lo confesó que Marc fue pieza clave en recuperar las fuerzas. “Me decía que soy una gran cantante y no tenía que permitir que nunca nadie me dijera lo contrario. Eso me ayudó porque le respeto mucho y lo considero uno de los mejores artistas de todos los tiempos”, dijo en una entrevista con Sunday Today de 2019. “Durante el tiempo que estuve casada con Marc, realmente me ayudó con mi confianza y vio los aspectos en los que sufría mucho”.

Jennifer ha sabido levantarse siempre que cae pues se recuerda a sí misma lo fuerte que es. Tras años de luchar con la prensa y los comentarios no solicitados, ella ha aprendido a enfocarse en lo que realmente importa: su carrera, sus hijos y su salud mental.

Ahora que su relación con Ben Affleck va viento en popa, la cantante se siente más segura que nunca. “Ambos dijimos: ‘Vaya, estamos tan felices y no queremos que nada de eso vuelva a entrar en juego’. Somos mayores ahora, somos más inteligentes, tenemos más experiencia, estamos en diferentes lugares de nuestras vidas, tenemos hijos ahora, y tenemos que ser muy conscientes de esas cosas. Somos muy protectores porque es un momento tan hermoso para todos nosotros”, dijo la cantante en una entrevista.