‘Yo soy Betty la fea’ sale de Netflix y estas son las razones que deben saber los fans

Luego de que se conoció que la emblemática producción ‘Yo soy Betty la fea’ saldrá de Netflix muy pronto, el público reaccionó de la mejor forma que sabe hacerlo: a través de las redes sociales.

Éstas se colmaron de una gran cantidad de memes, comentarios, debates y demás reacciones que son evidencia de la popularidad, aceptación y éxito que ha tenido esta trama creada por Fernando Gaitán y dirigida por Mario Ribero, que se estrenó en septiembre de 1999. Ella además de ser una referencia para los amantes de las telenovelas y de la inclusión, al parecer cerrará su ciclo en la plataforma streaming, pues tras varias reuniones sus realizadores y quienes han estado inmersos en las negociaciones para que llegara hasta la ‘N Roja’ decidieron que ella no podía seguir en el catálogo de entretenimiento.

Incluso, ya se colocó como fecha tope para estar disponible el próximo 10 de julio de 2022. Luego de este día los fans no podrán tenerla ya en este servicio en el que una vez más alcanzó un auge en el mundo, sobre todo en las nuevas generaciones que desconocían a este personaje.

Razones por las que sale ‘Yo soy Betty la fea’ de Netflix

Esta noticia de la salida de ‘Yo soy Betty la fea’ de Netflix tiene a todos atónitos y hasta preocupados, tanto que no conciben que entre las opciones no se encuentre la historia de este divertido personaje que ha hecho reír, llorar y enamorarse a través de la presentación de su historia que estuvo plagada de Bullying, así como de cientos de adversidades con las que no lograba calar debido a su imagen y manera de actuar en el mundo empresarial en el que trabajaba.

Es así como el periodista Carlos Ochoa explicó el por qué se tomó esta decisión de forma tan inesperada para la fiel audiencia de esta producción que no pierde vigencia y que cada vez más gana adeptos en varias partes del mundo. Él explicó a través de sus redes sociales que todo se debe a los acuerdos establecidos entre RCN, Netflix y Caracol. Y es que en principio RCN Televisión tenía todos sus productos en Netflix, hasta que Caracol Televisión asomó la posibilidad de que ellos también podían producir y retransmitir este tipo de contenidos. De esa forma, ambas empresas hicieron una negociación en la que RCN no estuvo de acuerdo y es cuando sale por primera vez de lo streaming esta novela.