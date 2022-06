Nuevos rumores de embarazo entre Yailin y Anuel AA, luego de casarse

Yailin y Anuel son una de las parejas de las que más comentan en redes sociales. Los dos han estado involucrados en diferentes polémicas, ya que, cuando no es por su vida profesional, teniendo en cuenta que varios afirman que no tienen talento, es su vida personal. Desde que el puertorriqueño terminó con Karol G, su vida amorosa ha sido muy comentada, ya que en varias oportunidades le rogó a la colombiana que volvieran, pero ella no dio su brazo a torcer.

Por esto mismo, varios aseguran que Yailin solamente es el pañuelo de consolación para Anuel, ya que mo pudo volver con Karol G. Pero las cosas han cambiado un poco, pues el puertorriqueño ha salido varias veces a defender a su novia y ahora esposa, de todas las personas que la critican. Lo que empezó siendo para muchos una estrategia de marketing, terminó en el casamiento de los dos por lo civil.

Ahora que han dado este paso, varios aseguran que viene niño en camino. No es extraño pensar en esta posibilidad considerando que gran cantidad de famosos se casa poco antes que se note la pancita.

Ahora Yailin ha compartido un video en donde se ve a Anuel acostado en su pancita, mientras ella lo consciente. A pesar de no pasar mayor cosa, dicen que la pareja ya se había puesto en la tarea tiempo atrás ya que confirmaron en una oportunidad que los dos querían una niña, además de ir poco a poco dando pistas de que pronto la familia se agrandaría.

Por ahora no se conocen más detalles. Sin embargo, no descartan que simplemente se haya tratado de una forma cómoda que encontró el cantante para poder dormir “Yo lo veo es dormido y aburrido”