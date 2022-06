Las reacciones de los usuarios tras el épico y nostálgico encuentro de Anahí y Karol G: “Fue mágico”

Un emotivo e inolvidable momento se vivió el pasado sábado en un concierto de Karol G en México, cuando la cantante en plena presentación invitó a la ex integrante del grupo RBD, Anahí Puente, a cantar el tema ‘Sálvame’.

La artista mexicana tenía más de 11 años sin pisar un escenario, e incluso, según ‘La Bichota’ había recibido muchas invitaciones por parte de otros famosos pero solo aceptó la de ella.

Desde las redes sociales, ambas se han mostrado profundamente agradecidas la una con la otra y llenas de mucho amor. Los usuarios también están impactados por la presentación, pues el tema que interpretaron marcó a toda una generación.

“Me sentí tan grande y especial”, le dedicó Karol G a Anahí

“Si… todavía estoy llorando… no había posteado este video, porque lo quise ver las veces necesarias para entender que aunque fue un momento de todos y para todos, ese momento fue mío también”, escribió Karaol G al compartir el video en su cuenta oficial de Instagram.

“Fue increíble ver cómo a pesar de los años de ausencia aún brillas con tanta intensidad. 11 años fuera de los escenarios, 11 años de invitaciones que rechazaste porque tenías otros ideales y aceptaste la mía, LA MÍA. Me aceptaste a mí y me sentí tan grande y tan especial”, añadió refiriéndose a la también actriz mexicana.

Por su parte, Anahí le respondió diciendo: “Me va a explotar el corazón. No puedo expresar con palabras lo que me regalaste, el momento que llevaré en el alma por siempre. Eres tan grande y tan única que me diste el honor de compartir tu escenario, tu público”

Además, añadió: “tu energía poderosa llena el mundo de luz. Por eso estas en ese lugar, porque almas como la tuya merecen el mundo entero, gracias infinitas. Esto nunca lo voy a olvidar”.

Las reacciones de los usuarios por encuentro de Karol G y Anahí

En las últimas horas, Karol G le envió un regaló a Anahí: un ramo de flores junto a una cadena con un corazón. Además, a través de Twitter se dedicaron otro mensaje. Y mientras ellas siguen destilando amor en redes sociales, los fans siguen asegurando que fue uno de los momentos más épicos y espectaculares desde hace mucho en la industria musical latina.

La cuenta de Instagram @rechismes, dedicada a la farándula colombiana, compartió unas capturas de los mensajes de las famosas y los internautas expresaron su opinión. Mira la publicación:

“El sueño de todas Karol G lo cumplió”, “por qué me hacen llorar así, qué belleza”, “todos estamos llorando”, “muero de amor, las dos un espectáculo” y “Por siempre mi MIA COLUCCI Y KAROL G, lo mejor del mundo”, son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.

Por otro lado, a través de Twitter, los usuarios también mostraron toda su emoción tras el concierto, incluso en varios paises se convirtió en tendencia. Cabe destacar, Karol G confesó que era muy fan de Anahí y que este sueño lo tenía desde hace mucho pero que hasta ahora se concretó.

* Karol G y Anahi abrazadas llenas de sentimiento después de cantar Sálvame juntas *

Yo : pic.twitter.com/5JOPbDHfAh — 𝐶𝑎𝑚𝑖 (@CamilaGomezG_) June 12, 2022

Karol G & Anahi juntas llorando es lo más conmovedor que verás.🥺 pic.twitter.com/UYZyUcqwz2 — Karol G Stats (@KarolGOnStats) June 12, 2022

Whattttttt KAROL G X ANAHI on a stage together?! 😭😭😭 pic.twitter.com/d8ypJPnhuU — Liz (@Luhzuthhhh) June 12, 2022

Cuando Karol G dice “ha recibido miles de invitaciones y solo me la ha aceptado a mi…” REINA, NO DOMINAS EL MUNDO PORQUE NO QUIERES. — Cristian (@CrisBuenhombre) June 12, 2022