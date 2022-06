“La gente me está acribillando”: Así reaccionó la mujer que acusan de ser la amante de Gerard Piqué

La infidelidad de Gerard Piqué a Shakira ha sido la noticia que ha acaparado titulares desde la semana pasada, quedando en el centro la presunta mujer con la que la cantante consiguió a su pareja.

Los medios españoles han arrojado pistas asegurando que se trata de una joven de 22 años, empleada de una de las empresas del astro del fútbol y que las iniciales de su nombre son “C.M”.

Recordemos que Shakira, le puso fin a los rumores al confirmar que se estaba separando del padre de sus hijos, luego de los rumores que habían surgido en los distintos medios.

Piqué estaría viviendo desde hace tres meses en un apartamento de soltero y viviendo su vida entre bares y discotecas.

¿Qué dijo la mujer acusada de ser la amante de Piqué?

La mujer señalada por la prensa ha quedado envuelta en críticas por lo que decidió aclarar lo que sucede y limpiar su nombre, pues asegura que no conoce al futbolista.

“Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales. No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por una cosas que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda”, confesó la joven a la periodista Laura Roigé, que tuvo la aprobación de la mujer para transcribir la conversación que duró aproximadamente 15 minutos.

La rubia señalada por la prensa española desmintió tales acusaciones. Foto: Twitter

De igual manera “C. M” se mostró confundida ante los señalamientos y espera que salga a la luz la verdadera mujer para que no la hostiguen más.

“No entiendo por qué me han metido de por medio, supongo que porque necesitan a alguien para evadir el tema y despistar, aunque lo que me han dicho es que va a salir la verdadera chica en breve, espero que sea así y se me deje a mí en paz y pueda volver a estudiar tranquilamente, que es lo que me importa”, dijo.

Tras su confesión, se arrojaron nuevos datos de la presunta amante de Piqué y ahora todo apunta a que sus verdaderas iniciales serían “C.C.”, incluso aseguran que ha ido a ver algunos partidos en el Camp Nou.

“Esta chica, la de verdad, es una joven de Barcelona, muy fina y efectivamente conoció a Piqué en el local del que se ha hablado, y según me cuentan esta chica habría ido a verle a más de un partido de fútbol”, conto una nueva fuente.

Mientras tanto, la colombiana y el español tratan de llevar su ruptura de la mejor manera por el bienestar de sus hijos Milan (9 años) y Sasha (7 años).