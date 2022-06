Jasú Montero vuelve al pasado y comparte con sus fans varios recuerdos de su paso por la pantalla chica

Jasú Montero convirtió su Instagram en un álbum de recuerdos para compartirlos con todos sus fans. Desde comerciales televisivos, participación en programas de entretenimiento, show de canto y su trayectoria musical son algunos de ellos.

La primera publicación la conocemos todos y tal vez te desbloquee recuerdos. Se trata de Jasú siendo parte de un comercial para TV de la marca de chicles de menta “Tumix”, producto que siempre buscaba modelos para promocionar su marca.

Luego la cantante en su cuenta decidió postear el momento en que fue parte del ‘reality’ denominado “Soy el mejor”, una producción de TCTelevisión. “Cuando nuestras madrugadas eran ensayando, tenía seis meses de haber traído al mundo a mi hija, era una locura muy divertida”, escribió en la descripción del ‘post’ la guayaquileña.

Posteriormente, decidió retroceder más en el tiempo y publicó su paso por el programa de farándula: “Caiga quien caiga con Marian”. En aquel segmentó compartió micrófono con personajes como Angelo Barahona.

Después dio un salto a su hito por el mundo artístico musical y sus primeros pasos por el programa “Cantando por un sueño”. Allí demostró su derroche de talento en el canto y sus pasos de baile.

Para conectar sus inicios con otro acontecimiento importante, también subió un video donde ella fue protagonista en el concurso “Bailando por un sueño”. Jasú era la pareja famosa de uno de los participantes que buscaba ganar el premio económico para sacar adelante a su familia.

El polémico programa “Vivos” también fue otra de las escenas en donde se vio participando a Montero. Sobre este recuerdo, la famosa describió lo siguiente: “con la actuación especial de mi persona. Así eran todos los días. He ganado mi sueldo haciendo lo que me gusta y aprendiendo de todos. Siempre me dejaron ser yo”.

Por supuesto, la guayaquileña no nos iba a dejar con las ganas de volver al pasado para revivir sus momentos como actriz de telenovela, a lo que ella misma se refiere sarcásticamente: “siempre besándome”.

Años más tarde, la cantante -que para ese entonces ya había cosechado experiencia para ese momento- fue jurado del programa “Oye mi canto”. Quien lleva esos instantes de forma especial. Ella misma lleva su paso por ese show con gratitud por haber conocido a muchas personas soñadoras. Así como en “Ídolos” y “Canta si puedes”.