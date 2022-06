María Teresa Guerrero revela cómo se lleva con su exesposo Danny Glick

El pasado 3 de mayo del 2014, María Teresa Guerrero se casó con Danny Glick. En febrero de este 2022 anunció su separación tras casi 8 años de matrimonio.

“Gracias por tanto, por haber compartido este maravilloso tiempo conmigo. Siempre te llevaré como parte importantísima de mi. Ahora, a seguir ambos con la frente en alto y con el recuerdo intacto de este amor que nos unió”, escribió en su post del anuncio de su separación.

En una entrevista reciente con el programa Huevos Fritos junto a Danilo Rosero, Xavier Pimentel y Diego Spotorno hizo algunas revelaciones. Contaron un poco de sus vida, recordaron anécdotas en la televisión entre muchas risas. Uno de los primeros temas fue el de su exesposo, Danny Glick, reveló que se llevan increíble.

Yo creo que todos los seres humanos tenemos un proceso en la vida de cada persona y yo creo que él cumplió su ciclo en mi vida como pareja. Nos llevamos increíble, nos respetamos. La gente dice “hay cachos”, pero no. El amor no se acaba, va a estar por siempre. Él encontró su zona en California, con sus trails; yo en mis triatlones. Yo estoy feliz por entrenar, el deporte me da de comer, es mi trabajo y no podía hacerlo allá. Ya estaba harta de vivir con las ardillas y venados. Vivía en una montañas, el señor más joven de mi cuadra tenía 80 años. Me estaba volviendo loca.

— María Teresa Guerrero