Nodal incluyó a su nueva pareja en los tatuajes de su cara

Tal parece que el cantante regional Christian Nodal ha pasado la página que escribió con Belinda. Luego de la escandalosa ruptura con la rubia de “Ángel”, parece que llegó una nueva inspiración para el artista.

Se trata de una rapera argentina de 28 años conocida como Cazzu. La chica ha visitado México en varias ocasiones para dar a conocer su música, y en su más reciente viaje hubo una conexión especial con Nodal.

No lo niegan ni lo afirman, pero ya muchos le pusieron foco al último tatuaje del cantante y resulta que sumó una telaraña en su frente, símbolo inequívoco de su nexo con la argentina, cuyo nuevo disco lleva por imagen una araña. Ella tiene este arácnido tatuado en el pecho y la espalda.

De la mano

Ya fueron fotografiados tomados de la mano en el aeropuerto de Guatemala y luego compartiendo un helado. Pocos días antes de esas imágenes, durante un palenque de Nodal, la artista urbana acudió como una fans más a ver el show y para su sorpresa él se acercó a ella para invitarla a cantar, sorprendido también de que a ella le gustara su música.

Es muy posible que lo ocurrido en Metepec sea el momento “Cupido” entre estos artistas. Cazzu concedió una entrevista para el espacio radiofónico de Jessie Cervantes en EXA, donde contó cómo fue la experiencia.

“Bien, la verdad, la pasé súper bien. Como que fue una sorpresa en verdad, yo no lo tenía planeado, yo solo fui a ver el show y surgió como de repente cantar juntos. Cantamos mi canción favorita, a mí me gusta mucho su música”, dijo.

Cazzu comentó que no recomienda tatuarse los nombres de las parejas porque luego es un tema si la relación termina. Quizás por ello Nodal optó por un símbolo y no por un nombre para su nuevo tatuaje.

También se declaró fan de la cumbia mexicana aunque también es un género muy popular en Argentina: “Me gusta mucho la cumbia, no sé si bailo bien, la siento, pienso en cumbia y me dan unos movimientos. Me gusta mucho la cumbia mexicana, me gusta mucho la cumbia villera y toda la cumbia de mi país pero creo que mi preferida es la mexicana”.

“La araña de mi disco y de mi concepto es una viuda negra que es venenosa, esa mejor no cruzarnos con una, esa es la que mata, sobre todo las hembras que son las venenosas y que sabes que matan al macho después del coito, como que le costó caro”, citó Infobae.

¿Quién es Cazzu?

Julieta Emilia Cazuchelli tiene 28 años y es de nacionalidad argentina. En sus comienzos, incursionó en otros géneros musicales, como el rock y la cumbia. Se le reconoce musicalmente desde 2017 con su primer trabajo Maldade$ (para ese momento el género no tenía referentes en ese país). Su popularidad llegó al participar en el tema «Loca», junto a Khea y Duki.

Se sabe que cuando terminó el colegio estudió cine en Tucumán. Luego se mudó a Buenos Aires con el propósito de estudiar diseño multimedia, aunque su objetivo era la música. Con su primer trabajo luego de terminar la secundaria pagó sus primeras salas de grabaciones y clips.

