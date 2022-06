Laura Londoño reveló lo difícil que fue trabajar con William Levy en “Café con aroma de mujer”

El trabajo de los actores es sumamente difícil, en especial cuando tienen que lidiar con problemas dentro del mismo set de grabación. Parece que algo así le ha pasado a Laura Londoño en “Café con aroma de mujer”, pues la actriz confirmó que le fue muy difícil trabajar con William Levy.

El inmenso éxito de “Café con aroma de mujer” podría llevar a muchos a pensar que realizar la serie fue algo sencillo y que todos se llevaban de maravilla, por desgracia esto no es así y como toda producción de gran escala, una gran cantidad de obstáculos han aparecido en el camino, así mismo lo han asegurado varias veces miembros del equipo y del elenco.

Laura Londoño contó las razones por las que trabajar con William Levy se le hizo tan difícil

La nacida en Medellín, Colombia habló del tema durante una entrevista y confesó que en un principio no sabía quién era “No tenía ni idea. Me metí a Google, claro lo vi y cuando lo vi dije: ‘Ah, sí, claro lo he visto, obvio’. Pero no tenía ningún referente, no sabía mucho sobre él, entonces todo fue nuevo”.

“Yo siento que no es que él tenga más madurez, sino que él viene de una industria que tiene más experiencia que la nuestra” comentó la actriz sobre las diferencias en método laboral, añadiendo “En Colombia nosotros tenemos una forma que a veces puede ser frente a esta industria de la que él viene un poco más ingenua”.

Por suerte, esto no afectó la química en pantalla y, de hecho, la actriz concluyó de forma positiva diciendo “eso no es ni bueno ni malo, es simplemente distinto”. Además, Londoño aprovechó para hablar más sobre la forma en la que trabaja Levy.

El método de trabajo de William Levy

“no se sabe del todo sus guiones, pero para él eso es todo un método en donde él busca recrear entre los actores las emociones que la escena debe tener” comentó la colombiana, quien también dijo que el actor busca estímulos externos.

Según Laura “William me decía: ‘Yo lo busco por fuera de la escena. Si la escena es incómoda trato de generar esta incomodidad por fuera’”, la actriz aseguró que se trata de “entender las formas y uno dice: ‘Es por aquí, listo, ya este es el juego, vamos a jugar a esto’”.