La telenovela en la que apareció Evaluna Montaner que nadie recuerda y muestra su gran transformación

Evaluna Montaner es una de las artistas más reconocidas del momento y pocos conocen su antigua trayectoria como actriz de telenovelas y hasta películas.

La hija de Ricardo Montaner ha conquistado los escenarios con su melodiosa voz convirtiéndose en una de las cantantes más sonadas junto a su esposo Camilo, con quien conquista corazones con sus temas y su amorosa relación.

Evaluna Montaner y sus papeles en la televisión

A sus 24 años se convirtió en madre de Índigo y algunos de sus fans han dado a conocer con un vídeo su faceta de actriz, la cual inició desde sus 14 años.

En 2010 apareció en la telenovela juvenil ‘Grachi’ donde le dio vida a Melanie Esquivel, hermana del personaje protagónico.

Además, se le pudo ver más tarde en la película ‘Dos locas en fuga’ junto a Sofía Vergara y Reese Witherspoon.

Con el pasar de los años, la intérprete comenzó a fusionar el canto con la actuación y se pudo ver como protagonista en la telenovela juvenil estadounidense-italiana ‘Club 57′, donde le dio vida a Eva María García.

Para la producción Eva, era una amante de la ciencia y las matemáticas que quedaba atrapada en 1957 con su hermano Rubén (interpretado por Sebastián Silva).

Evaluna no solo brilló por su actuación, también por su talento como cantante al interpretar canciones en español, italiano y portugués.

Su transformación ha dejado a más de uno atónito y muchos no conocían su talento como actriz.

“Hasta hoy me di cuenta q era Evaluna”, “Esa es Evaluna o qué?”, “Recién me di cuenta que Evaluna estuvo en Grachi”, “Quede asombrada, no sabía que era ella”, comentaron.

A pesar de su gran talento frente a las pantallas la hermana de ‘Mau y Ricky’ decidió seguir el ejemplo de su padre y sus hermanos al adentrarse al mundo de la música y dedicarle tiempo completo.