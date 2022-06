Carmen Villalobos se encuentra viviendo un momento de éxito en España de la mano de “Café con aroma de mujer”

Carmen Villalobos se encuentra viviendo una polémica, debido a que se ha especulado que se encuentra en trámites de divorcio con su esposo, el también actor Sebastián Caicedo, quien en días recientes también ha estado en el ojo público porque internautas aseguran que su orientación sexual fue el factor por el que se está separando.

No obstante, Carmen ha dado lecciones de fortaleza al estar atravesando este difícil momento y también enfocarse en su carrera profesional, pues ha sorprendido al aparecer en la portada de una revista española.

Gracias al éxito obtenido por “Café con aroma de mujer”, la actriz colombiana ha destacado a nivel internacional y fue elegida para ser la imagen principal de la edición de junio de la revista “Semana”.

En dicha publicación nunca tocó el tema sobre su relación con Sebastián Caicedo, pero si reveló varios detalles de su vida personal. “Soy una mujer que ama andar en zapatillas de deporte, que ama estar en sudadera y que le encanta estar con la cara lavada”, contó.

Asimismo, dijo que se considera una amante de las cosas simples y de la tranquilidad. Entre sus pasatiempos favoritos se encuentra escuchar música, pues sus canciones favoritas le cambian el ánimo. “Me considero una mujer muy relajada, pero también muy disciplinada con mis cosas”.

Al ser cuestionada sobre cómo era su estado de ánimo, la protagonista de “Sin senos no hay paraíso”, respondió de una forma en la que sus fans aseguraron que las cosas con su pareja no están del todo bien: “Ahora mismo me encuentro muy feliz y con la compañía de mis perros a los que amo por encima de todo”, reveló.

¿Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se están separando?

Desde inicios de este 2022, se han hecho cada vez más fuertes los rumores de una posible separación entre Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo; sin embargo, hay hoy ninguno de los actores ha decidido aclararlo de forma pública.

De hecho, estas especulaciones han sido confirmadas por sus publicaciones en redes sociales. En estas se ha notado que es poco frecuente que compartan tiempo, pues ya no comparten fotos con frecuencia y, debido a sus agendas de trabajo, ha resultado complicado que vivan juntos.