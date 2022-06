Paparazzi asegura que la mujer con la que Piqué engañó a Shakira trabaja con él

La separación de Shakira y Gerard Piqué sigue dando de qué hablar y es que después de varios días en los que circularon rumores de infidelidad, poco a poco han surgido más detalles.

La ex pareja no ha dado más declaraciones oficiales al respecto pero aclararon la situación en un comunicado que reza:

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, anunciaron en conjunto.

Fue la conductora Laura Fa quien aseguró en su podcast ‘Mamarazzis’ que el futbolista le habría sido infiel “con otra” y que por eso llevaban tiempo distanciados.

Shakira y Piqué terminaron su relación tras más de una década juntos

Para los fans esto no fue ninguna sorpresa ya que algunos notaron que no parecía estar poniendo el mismo esfuerzo en la relación que la cantante. Además, señalaron que la diferencia de edad y el ritmo de sus carreras, podrían significar un problema a futuro.

Por su parte, la revista Cuore reveló que “la mujer de la que se habla es una joven rubia, de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos”.

Ahora, el conocido paparazzi y fotógrafo español Jordi Martin que ha seguido a Gerard Piqué y Shakira desde el 2010 aseguró que la mujer en cuestión trabaja en una de las empresas del futbolista.

“Es una chica que trabaja en una de las empresas de Gerard Piqué, Shakira probablemente se esta enterado de esto ahora... Shakira no quería que saliera la noticia (refiriéndose a la separación). Gerard es el que ha forzado a que esta noticia saliese”, aseveró en entrevista con El Gordo y la Flaca.

Martin continuó con su investigación y encontró que se trata de una chica de 22 años y que Shakira no sabía nada de ella hasta ahora.

“Esto no se ha dicho en España. Es una información exclusiva que damos aquí. Es una chica que trabaja en una de las empresas de Gerard Piqué, Shakira probablemente se está enterando de esto ahora. Esta chica trabaja en una de las muchas de las que tiene Gerard... También es azafata por las noches en una discoteca...Que frecuenta mucho Gerard. Me dicen, ¡ojo! que Gerard en el último mes no se está tapando”, agregó.

Shakira junto a Gerard Piqué y sus dos hijos: Milan y Sasha.

Así mismo, habló del tipo de vida que estaba llevando Piqué entre fiestas y cómo se escabulló de un desfile del FC Barcelona para irse a su departamento con una mujer.

“Los problemas empiezan cuando Gerard Piqué comienza a salir mucho de fiesta. Como soy fotógrafo y soy paparazzi y no estaba la foto. No puedo sacar una noticia que no existe la foto... Una revista te puede decir: -pues yo no me la juego- Lo hubiese fotografiado y hubiera sido portada”

Shakira ya había dado señales de que algo no estaba bien

En 2021, la cantante lanzó “Don’t Wait Up”, canción que ahora cobra otro sentido por la letra. “¿Recuerdas cómo iluminamos la habitación? ¿Y cómo te sentiste antes de conocer todos mis diferentes estados de ánimo? Pero ahora te vuelvo loco cuando te golpeo con la verdad. (...) ¿Por qué no bajas tu teléfono y me miras a los ojos?”, reza la letra.

Este año, Shakira estrenó “Te felicito” poco antes de que estallara el escándalo de separación. La letra también parecía ser una indirecta para el futbolista. “Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso”.