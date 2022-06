Los tres emotivos mensajes de Shakira que Piqué nunca respondió y que los seguidores le piden que borre: “Ya borra los post de tu ex”

Cuando hay amor se nota, y cuando no también. Esto puede aplicarse a la separación de Shakira y Gerard Piqué @Shakira

Cuando hay amor se nota, y cuando no también. Esto puede aplicarse a la separación de Shakira y Gerard Piqué, quien por lo general se mostró poco afectivo con ‘Skak’, al punto que no se molestaba en comentar los post que ella le dedicó en los últimos meses en sus redes sociales, mostrando con ello indiferencia y desconexión.

En medio de rumores que apuntan hacia una posible infidelidad de Piqué con una mujer 20 años menor que Shakira, de 45, los agentes de la cantante confirmaron el 4 de junio mediante un comunicado el fin de la relación. Desde entonces los comentarios no han parado, al punto que la intérprete de Te Felicito, su más reciente sencillo, recibe miles de mensajes cada día que le dan ánimo y muchos de los cuales le aconsejan pasar la página y borrar los mensajes que le dedicó a su ex.

La última foto juntos en el Instagram de Shakira

Día de San Valentín de 2022. Shakira postea una fotografía en la que aparece sonriente al lado de Gerard Piqué, su pareja por casi 12 años, y el padre de sus dos hijos, Milán y Sasha. “Feliz día de San Valentín!”, escribe la diva del ‘Waka Waka’.

No hubo ninguna reacción por parte de Piqué ante este mensaje.

En el Día de San Valentín una sonriente Shakira compartió esta imagen en la que Piqué no parece muy contento. @Shakira

Un mensaje sin respuesta por parte de Piqué

13 de marzo de 2020, la intérprete de Pies descalzos publica una imagen de Gerard Piqué uniformado del Barcelona de España, celebrando una jugada con un extenso mensaje en el que lo halaga: “600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras.

Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; Porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional”.

Una vez más la diva colombiana demostró públicamente su amor por el padre de sus hijos con un mensaje muy emotivo que tampoco obtuvo ninguna reacción de Piqué. @Shakira

El último mensaje de Shakira a Piqué en su Instagram

20 de marzo de 2022. Shakira vuelve a postear una imagen, esta vez de ella sola, con un mensaje donde se vuelve a derrochar cumplidos para el jugador del Barcelona. “Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!”.

De nuevo, otro mensaje amoroso de Shakira que no obtuvo ningún Emoji, ni mensaje en señal de reciprocidad. @Shakira

Shakira, borra esas fotos

Ya siendo pública la separación, los seguidores de la cantautora colombiana se han acercado a esas publicaciones para pedirle que borre las fotografías en las que aparece con Gerard Piqué, no obstante, la barranquillera conserva imágenes que recuerdan su relación con el futbolista de 35 años.

Compartimos algunos de los comentarios.

ferrerferrer19 Deberías borrarlo no merece esas lindas palabras

javilezg Borra eso niña!

stephaniegdn Ya quita esta foto Shakiss. Ánimo!!!

modisteriagyc Me parece tan maduro dejar estas fotos.¡cada persona cumple un papel importante en nuestras vidas, sea bueno o malo! Más si es el padre de tus hijos. Es un gran ejemplo que Shakira demuestre a sus hijos que el cariño a su padre va más allá de estar juntos.

mikassa.6 Shakira borra esas fotos por favor

enzodaniel01 Borra esa foto con ese rcsmre !!!

legalmentedivamty Ya borra los post de tu ex….y dale vuelta a la página Tu vales mucho.

Hasta el momento Piqué tampoco ha borrado la última fotografía que publicó junto a su expareja, el 9 de julio de 2021.