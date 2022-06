El luto se le guarda a los muertos, no a los ex y Shakira se empodera con los looks más sexys tras su ruptura

Una ruptura no significa el fin del mundo y Shakira lo tiene muy claro. Lejos de ocultarse, la cantante sigue enfocada en su carrera, en su familia y en lucir despampanante.

Así lo ha demostrado en sus redes sociales donde comparte algunos de sus outfits para el programa de televisión Dancing With Myself, donde ejerce como una de las jueces. Además, de los distintos eventos a los que ha asistido en medio de su separación con Gerard Piqué.

A sus 45 años la intérprete acapara la atención de cualquiera con su belleza, su figura y sus movimientos de cadera que nunca suelen faltar.

Los looks más sexys de Shakira en medio de su separación

El vestido de la venganza

Para su primera aparición en la MET Gala 2022, Shaki apostó por llevar un elegante y ceñido vestido strapless de color negro, el cual contaba con una pronunciada abertura lateral.

Tras conocerse su ruptura con el futbolista muchos han aseguran que ha sido un guiño a la icónica “venganza” de Lady Di, quien apareció con un vestido negro y coqueto en una gala tras anunciar que el príncipe Carlos le había sido infiel.

Look traslucido

Para la alfombra roja de los premios de música Ivor Novello celebrados en Londres, la colombiana se dejó ver más joven que nunca con un outfit compuesto por una mini falda de cuero negra con cintura baja a juego con una blusa traslucida desabotonada por la mitad, la cual deja al descubierto su brassier negro de encaje.

Su look lo acompañó de unos botines negros con tacón y plataforma alta.

Cuerina para destacar las curvas

La diva ha revivido los atuendos de cuero que solía usar en los 2000, y simplemente luce radiante.

Para su nuevo tema ‘Te Felicito’ junto a Rauw Alejandro lució un jumpsuit de cuero en color lila. También brillo con un total black de cuero, al mejor estilo de Gatubela.

Jumpsuit negro acompañado con verde neón

La famosa ha mostrado su amor por el negro y recientemente apareció en una de las emisiones del programa Dancing With Myself con otro look negro que esta vez decicidió acompañar con una chaqueta en color verde neón con rayas negras. Un look bastante psicodélico

Sin duda, Shakira ha decidido sobrellevar su dueño de la mejor manera, sin hacer a un lado sus prioridades como mujer, artista y madre.