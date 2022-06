“Me lo advirtieron, pero no hice caso”, así fue como Shakira mostró su dolor ante infidelidad de Piqué

La infidelidad de Gerard Piqué a Shakira sigue dando mucho de qué hablar, y es que siguen saliendo más detalles a la luz.

Poco a poco se han ido conociendo más detalles de cómo terminó su relación, que claramente fue de la peor forma, aunque están tratando de llegar a acuerdos por el bienestar de sus hijos Sasha y Milán.

Este martes Shakira y Piqué regresaron a España, pero cada uno por su lado, luego de pasar un fin de semana en Gran Canaria para apoyar a uno de sus hijos en un partido de béisbol.

Aunque ya se ha hablado de la letra de Te felicito, tema que aseguran fue dedicado a Piqué, ahora ha resurgido una parte de la canción.

Así fue como Shakira expresó su dolor ante infidelidad de Piqué

Existe una parte del tema que plasma lo mucho que sufrió Shakira, al punto de romperse en pedazos, demostrando lo mal que se sintió.

“Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebalsó el vaso”, dice la parte del tema del que todos están hablando.

Además, también narra cómo ella puso un punto final tras sentirse decepcionada de su pareja. “Esa filosofía barata no la compro. Lo siento, en esa moto ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Y me tratas como una más de tus antojos”.

Aunque hace unas semanas nadie le prestaba atención a la letra, solo bailaban el tema, ahora ha quedado claro que cada palabra expresa su dolor y que este tema fue creado para desahogarse y también para darle una lección a su ahora ex, Piqué, que es el hombre más odiado del mundo actualmente.