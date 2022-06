Hoy será el regreso de Carolina Jaume a El Poder del Amor 2: “esta vez para mí las cosas salen bien”

Carolina Jaume volvió a Turquía para regresar a El Poder del Amor 2, un reality del que fue eliminada en semanas pasadas, pero que su público ha decidido que debe regresar. Es así que este miércoles, finalmente se transmitirá el capítulo donde la ecuatoriana aparece en su retorno.

Las primeras imágenes de la llegada de la presentadora de televisión a Turquía ya se habían difundido en las redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, Jaume había mostrado algunos videos de ella compartiendo con otros participantes.

Ahora, Ecuavisa ha mostrado un poco de lo que será el capítulo de la aparición de la ecuatoriana en el programa. En las imágenes se ve que ella aparece con un vestido rosado largo y una gran sonrisa, mientras es abrazada por sus compañeras.

Carolina Jaume (Instagram)

Pero eso no es todo, sino que Jaume reveló algunos detalles en una entrevista con Henry Bustamente, donde se vio un cambio en la presentadora tanto en el aspecto físico como emocional.

La presentadora dijo que ha recibido el cariño de fans tanto de Ecuador como de otros países, como lo es Panamá. Y sobre la gente que no se alegra de su reingreso ella les responde pues “qué pena, qué pena”.

“Si no les gustara ni si quiera me siguieran y me comentaran. Yo soy muy feliz con esta experiencia. Que si vengo a ser el ridículo pues es el ridículo mejor pagado del mundo”.

Además, Jaume reveló que ha solucionado problemas en Ecuador, con lo cual se ha sentido libre y mejor. Por lo que aseguró que al programa llegará con su mejor versión y que se acabó de depresiva.

Finalmente adelantó que “esta vez para mí las cosas salen bien”. Habrá que esperar a ver lo que ocurrirá, el programa se transmitirá este miércoles a las 20:00 por Ecuavisa.