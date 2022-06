“Donde hubo fuego, cenizas quedan”: A la vista la reconciliación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Si alguna celebridad soñaba con conquistar el corazón del hombre más codiciado de las telenovelas y ahora de las series, William Levy, pues saque de su mente esa ilusión.

Al parecer el galán que personificará al “Conde de Montecristo” podría estar a punto de reconciliarse con su exmujer Elizabeth Gutiérrez con la que tiene dos hijos, Christopher, de 16 años, y Kailey, de 12.

Según la revista Hola, el actor cubano de 42 años de edad ha publicado algunos mensajes que apuntan a la posible reconciliación con Elizabeth.

“¿Sabes cuál es la gente que realmente vale la pena? La que pide perdón, la que te habla si te extraña, la que vuelve a hablar contigo después de discutir porque no quiere estar mal contigo”, este mensaje hizo sonar las alarmas.

Asimismo escribió: “Si tienen esa persona. Cuídenla. Porque no se encuentra fácilmente”, una frase que notablemente va dirigida a su exmujer.

Estar enamorado es lo más bello

Hace pocos días también compartió con sus seguidores una frase del fallecido actor Robin Williams en la que reflexionaba sobre la vida.

“Solía pensar que lo peor de la vida era terminar solo. No lo es. La peor de la vida es terminar con gente que te hace sentir solo”.

Añadió en las historias de Instagram: “Aprendí que estar enamorado es la más bella de las locuras”.

Ella también quiere volver

Elizabeth Gutiérrez también ha dado indicios de querer volver con el protagonista de Café con Aroma de Mujer: “Las palabras no me lastimaron. La persona que me las dijo, sí”.

Este martes también compartió esta frase en sus historias: “Rezo a Dios para que cure lo que sea que duela”.

William Levy y la actriz Elizabeth Gutiérrez anunciaron su separación en un comunicado el pasado mes de enero.