Yo soy Groot: Todo lo que se sabe de la nueva serie animada del UCM

Marvel Studios se encuentra preparando varias producciones animadas tras el buen recibiemiento que tuvo What If...? en su fanbase. Series como ‘Marvel Zombies’ y de ‘Spider-Man: Freshman Year’ y ‘X-Men ‘97′ forman parte de la apuesta de Marvel en el mercado animado y a esa lista se añade sin duda la más próxima en llega: I am Groot.

El carismático personaje de la franquicia de Guardianes de la Galaxia protagonizará su propia serie, esta vez animada, y esta acompañará a las películas de acción en vivo de ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3′ y su especial Navideño. Sin embargo, al contrario que los otros proyectos animados de Marvel, la serie se desarrollará más como cortometrajes de Baby Groot, en lugar de episodios largos.

🤩🙌 Yo soy #Groot

Lanzarán cortos originales de Marvel Studios, disponibles desde el 10 de agosto en #DisneyPlus pic.twitter.com/yMlxlNKa1i — Eddir (@EddirArt) June 5, 2022

¿Cuándo se estrena I Am Groot?

La saga de Guardianes de la Galaxia tienen un apretado calendario para este 2022 y el 2023, con una primera aparición en ‘Thor: Love and Thunder’ a estrenarse en julio, el especial navideño de diciembre y la tercera película en mayo de 2023, así que lo que se estimaba es que ‘I Am Groot’ llegará entre alguna de esas fechas. Finalmente, la serie se estrenará en Disney+ el 10 de agosto de 2022.

¿De que tratará?

Según el primer anuncio de la serie animada, ‘I Am Groot’ “presentará a Baby Groot junto con varios personajes nuevos e inusuales que se unirán a él en una serie de cortos”. Además, según informó Vin Diesel, quien da voz a Groot en las películas de los Guardianes de la Galaxia, la serie desarrollará una historia en la que Groot volverá a su planeta natal, el Planeta X.

La directora Kirsten Lepore, que ha trabajado tanto con la animación tradicional en ‘Hora de aventura’ como en proyectos de stop-motion, será la encargada por Marvel de dirigir la serie de Baby Groot, en la que también figura como productora ejecutiva.

Junto a ella, James Gunn cederá el puesto de mando de los Guardianes de la Galaxia, pero seguirá al tanto del proyecto como productor ejecutivo de la serie.