Periodista español reveló que Piqué habría recibido ayuda de la policía para verse con otras mujeres

Desde que Shakira y Piqué confirmaron su separación, ha circulado aún más información alrededor. Por ejemplo, la supuesta infidelidad del futbolista del FC Barcelona. Ahora un periodista español ha revelado que hasta recibió ayuda de la policía para verse con otras mujeres.

Javier de Hoyos en un contacto con el programa ‘Intrusos’ de América TV declaró que el entorno de Gerard Piqué intenta mostrar que desde hace tres meses “él es quien decide romper la relación, porque estaba muy desilusionado con Shakira. Eso es lo que él quiere que se transmita”.

Gerard Piqué y Shakira (Rodolfo Molina/Euroleague Basketball via Getty )

Añade que ahora circula que Piqué habría sido infiel no solo con una chica si no con más. “Incluso se está diciendo que el hermano de Shakira lo sabría porque la prensa se lo habría trasladado a él durante los últimos años. En España no se está hablando de que esto haya sido algo reciente, sino que se está apuntando a que esto podría venir de mucho, mucho tiempo antes”, recalcó el periodista español.

Como si fuera poco, según Javier, Piqué habría recibido colaboración de la Policía de Barcelona para que no le descubran los encuentros que tendría con varias mujeres. “En las fiestas nocturnas, al parecer, podría haber llegado a ser ayudado, incluso, por la policía urbana de Barcelona. Porque cuando algunos periodistas le estaban haciendo seguimientos nocturnos, en determinado momentos les habrían parado para pedirles la licencia de la moto y les habrían dicho: ‘Oye, ya no vas a seguir más a Piqué’. Entonces fue imposible saber con quién iba, adonde y con quién estaba. Estaba muy protegido”, señaló.

Sobre los rumores de infidelidad de Piqué, Javier indicó que siempre han existido pero que nunca han salido. “Recién ahora están saliendo, pero incluso sin pruebas, nadie tiene fotografías para probarlo”, dijo.

¿Piqué se retira?

Por otro lado, medios españoles asegura que el defensor del FC Barcelona “se estaría planteando retirarse del fútbol” y que así se lo habría comunicado a algunos de sus compañeros.

“Yo creo que en el club hay un caos con toda esta información, porque además de romper con Shakira, él podría romper con la vida que ha tenido en este momento y dedicarse única y exclusivamente a sus negocios”, contó de Hoyos.

El lenguaje "distendido" que se ha usado con la separación de Shakira y Piqué en los medios trajo criticas en las redes (Cortesía)

Shakira anunció que se está de Piqué, con quien ha compartido su vida los últimos doce años y ha tenido dos hijos, Milan y Shasha, de 9 y 7 años respectivamente.

Shakira confirmó hoy lo que era ya un secreto a voces a través de un escueto comunicado divulgado por su agencia de comunicación en el que pide “respeto” a la privacidad de su familia. ”Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, señala el comunicado.