¿La viste? Esta actriz de Friends aparece en Stranger Things 4

Se sabe que los científicos rebeldes fueron como la punta del ovillo que ha dado lugar a otras producciones de misterio y suspenso, como Misfits of Science. Justamente la popular Monica de Friends, Courteney Cox, formó parte de ese elenco y seguramente que en esta cuarta temporada de Stranger Things los directores de la serie han querido hacerle un guiño a la actriz dejándola ver en algún momento de la trasmisión.

Cox hacía elenco con Mark Thomas Miller, Kevin Peter Hall y Dean Paul. En el programa, que fue emitido entre 1985 y 1986, ella interpretaba a Gloria Dinallo. Pues para los nostálgicos, la actriz revive a su personaje.

Aparece en el televisor

“El momento ocurre durante las primeras escenas de Stranger Things 4, cuando la joven ve las luces parpadear y el televisor comienza a hacer interferencia, elementos que coinciden con el primer asesinato orquestado por Vecna, nos referimos a la muerte de Chrissy, la popular porrista del colegio de Hawkins”, citó Milenio.

Aunque parece una toma sin importancia y casi que por accidente, los fanáticos de Friends no dejaron pasar el detalle y han compartido capturas de la aparición de la estrella en el televisor de Max.

Esta actriz de Friends apareció en Stranger Things (Twitter)

“Stranger Things se ha convertido en un éxito de streaming, tan sólo en su fin de semana de estreno la cuarta temporada fue reproducida durante 287 millones de horas, esto significa que es el mejor debut en la historia de Netflix, un récord mundial que hasta ahora ostentaba la española La casa de papel”, refirió el medio.

Fanática de las cirugías

Cox admitió hace poco que se estaba haciendo adicta a los retoques faciales en un intento desesperado por reencontrar la juventud perdida. “No me di cuenta de que, mierda, se me veía realmente rara con los pinchazos y haciéndole todas esas cosas en mi cara que nunca debí hacerme”, admitió a The Times.

La frescura de los tiempos de Friends quedó atrás. Ahora, con 57 años, muestra un rostro artificial, con un estiramiento de labios que recuerda a las coristas de Mahna Mahna, en la popular teleserie Los Muppets.

“No hay duda de que estoy más asentada, he aprendido muchas cosas a lo largo de mi vida: qué disfrutar, qué intentar hacer más y qué soltar”, citó el medio.

